Дружина Шатунова потрапила до лікарні після смерті співака

У жінки не витримало серце.

Дружина померлого співака Юрія Шатунова захворіла після смерті чоловіка. Про це пише СтарХит.

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Світлана Шатунова потрапила до лікарні за кілька днів після раптової смерті та похоронів свого чоловіка.

"Мені дуже шкода його дружину і дітей. У нього була приголомшлива сім'я, яку він оберігав і ніколи в смітник під назвою шоу-бізнес не впихав. У дружини після звістки про смерть Юри почалися проблеми з серцем, вона навіть в лікарню була змушена лягти", — розповів російський концертний директор та продюсер Олександр Герасимов.

Зокрема чоловік додав, що раніше родину повністю забезпечував загиблий артист.

[ + – ] Похорони Юрія Шатунова Фото: Комсомольська правда

"Як вони тепер без нього? Юра забезпечував їм всі умови для комфортного життя. Вони жили в елітному районі Німеччини. Як вона тепер буде? Дівчинка залишилася в дуже важкій ситуації одна", — додав Герасимов.

Як відомо, останні роки Юрій Шатунов разом з родиною мешкав у Німеччині. У соліста "Ласкового мая" залишились дружина Світлана, син Денніс та дочка Естелла.

[ + – ] Юрій Шатунов з родиною Фото: Соцсети

Нагадаємо, російський та радянський співак Юрій Шатунов у віці 48 років раптово помер наприкінці червня 2022. Причиною названо обширний інфаркт.

Також Фокус писав про особливості похоронів Юрій Шатунова. На церемонію прощання принесли тисячі білих троянд та робили селфі біля труни з покійником, проте російських знаменитостей у цей день не помітили.