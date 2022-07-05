Жена Шатунова попала в больницу после смерти певца
У женщины не выдержало сердце.
Жена умершего певца Юрия Шатунова заболела после смерти мужа. Об этом пишет СтарХит.
Светлана Шатунова попала в больницу через несколько дней после внезапной смерти и похорон своего мужа.
"Мне очень жаль его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием шоу-бизнес не вталкивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь", — рассказал российский концертный директор и продюсер Александр Герасимов.
В частности, мужчина добавил, что ранее семью полностью обеспечивал погибший артист.
"Как они теперь без него? Юра обеспечивал им все условия для комфортной жизни. Они жили в элитном районе Германии. Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна", — добавил Герасимов.
Как известно, в последние годы Юрий Шатунов вместе с семьей проживал в Германии. У солиста "Ласкового мая" остались жена Светлана, сын Деннис и дочь Эстелла.
Напомним, российский и советский певец Юрий Шатунов в возрасте 48 лет внезапно скончался в конце июня 2022. Причиной назван обширный инфаркт.
Также Фокус писал об особенностях похорон Юрия Шатунова. На церемонию прощания поклонники артиста принесли тысячи белых роз и делали селфи у гроба с покойником, но российских знаменитостей в этот день не заметили.