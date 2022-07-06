Продюсер "Ласкового мая" назвал виновника смерти Юрия Шатунова

Официальной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Скандальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин имеет свое видение виновника смерти Юрия Шатунова. В своем Instagram российский менеджер опубликовал соответствующий пост.

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По словам Разина, виновной в смерти советского и российского певца стала судья Ставропольского суда Светлана Лунева, которая принимала решение о присвоении прав на исполнение песен "Ласкового мая".

"Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и тяжелого гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни", – считает Андрей Разин.

В частности, российский продюсер пригрозил женщине жалобой к высшим органам и лишением статуса федерального судьи.

Юрий Шатунов скончался в конце июня 2022 по дороге в больницу в машине скорой помощи. Певца похоронили в России, несмотря на то, что в последние годы он с семьей проживал в Германии.

[ + – ] Похороны Юрия Шатунова Фото: Комсомольская правда

В последние годы продюсер группы судился за права на песни "Ласкового мая". Однако в июне 2022 вышеупомянутая судья вынесла решение в пользу умершего артиста.

Напомним, супруга погибшего Юрия Шатунова попала в больницу после смерти певца. У матери двоих детей не выдержало сердце.

Также Фокус писал о проклятии "Ласкового мая", о котором рассказала вдова экс-участника группы. По ее словам, все члены коллектива рано уходят из жизни из-за своей широкой популярности.