8 ноября 2022 года: великомученика Димитрия Солунского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя играть свадьбу — лучше отложить ее до 7 января.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Димитрия Солунского – христианского святого, великомученика. В народе этот день называли Дмитриев и вспоминали умерших родителей. К живым родителям ходили в гости, приносили сладости и подарки, благодарили их за все.

В мире 8 ноября отмечают день градостроительства и день рентгеновских лучей.

Что нельзя делать 8 ноября?

► шить

► кроить

► прясть

► рубить дрова

► заниматься строительством

Народные поверья и приметы:

► коли Димитриев день со снегом, то и Пасха со снегом

► багряная заря на Дмитрия — к ветрам

► если на Дмитрия будет тепло — жди суровой зимы

► окна в двойных рамах начинают тускнеть — жди холода

► кошка лапой морду закрывает — к холоду

► Дмитрий на лодке (8 ноября), Егорий на санях (9 декабря)

► до Дмитра девка хитра, а после Дмитра еще хитрее

► Дмитриев день — зима уж лезет на плетень. Если 8 ноября холод и снег, то весна поздняя и холодная, а если оттепель — зима и весна теплые

► Дмитриевская суббота — родительская, в этот день на Руси поминают усопших

Родились сегодня:

1847 — Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула"

1900 — Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром"

1935 — Ален Делон, французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Сезар"

День ангела празднуют:

Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Феофил

А также в этот день:

1895 — в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами. Впоследствии в честь ученого оно получило название рентгеновского

1903 — в Нидерландах сообщается об изобретении электрокардиографа