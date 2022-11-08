8 ноября 2022 года: великомученика Димитрия Солунского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя играть свадьбу — лучше отложить ее до 7 января.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Димитрия Солунского – христианского святого, великомученика. В народе этот день называли Дмитриев и вспоминали умерших родителей. К живым родителям ходили в гости, приносили сладости и подарки, благодарили их за все.
В мире 8 ноября отмечают день градостроительства и день рентгеновских лучей.
Что нельзя делать 8 ноября?
► шить
► кроить
► прясть
► рубить дрова
► заниматься строительством
Народные поверья и приметы:
► коли Димитриев день со снегом, то и Пасха со снегом
► багряная заря на Дмитрия — к ветрам
► если на Дмитрия будет тепло — жди суровой зимы
► окна в двойных рамах начинают тускнеть — жди холода
► кошка лапой морду закрывает — к холоду
► Дмитрий на лодке (8 ноября), Егорий на санях (9 декабря)
► до Дмитра девка хитра, а после Дмитра еще хитрее
► Дмитриев день — зима уж лезет на плетень. Если 8 ноября холод и снег, то весна поздняя и холодная, а если оттепель — зима и весна теплые
► Дмитриевская суббота — родительская, в этот день на Руси поминают усопших
Родились сегодня:
1847 — Брэм Стокер, ирландский писатель, автор романа "Дракула"
1900 — Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром"
1935 — Ален Делон, французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат премии "Сезар"
День ангела празднуют:
Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Феофил
А также в этот день:
1895 — в процессе экспериментов с электричеством Вильгельм Рентген открыл излучение, названное им X-лучами. Впоследствии в честь ученого оно получило название рентгеновского
1903 — в Нидерландах сообщается об изобретении электрокардиографа