8 листопада 2022 року: великомученика Дмитра Солунського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна грати весілля — краще відкласти його до 7 січня.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує Дмитра Солунського — християнського святого, великомученика. У народі цей день називають Дмитровим і згадували померлих батьків. До живих батьків ходили в гості, приносили солодощі та подарунки, дякували їм за все.

У світі 8 листопада відзначають день містобудування й день рентгенівських променів.

Що не можна робити 8 листопада?

► шити

► кроїти

► прясти

► рубати дрова

► займатися будівництвом

Народні повір'я та прикмети:

► якщо Дмитрів день зі снігом, то і Великдень зі снігом

► багряна зоря на Дмитра — до вітрів

► якщо на Дмитра буде тепло — чекай на сувору зиму

► вікна в подвійних рамах починають тьмяніти — чекай холоду

► кішка лапою морду закриває — до холоду

► Дмитро на човні (8 листопада), Єгор на санях (9 грудня)

► до Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріша

► Дмитрів день — зима вже лізе на тин. Якщо 8 листопада холод і сніг, то весна пізня та холодна, а якщо відлига — зима та весна теплі

► Дмитрова субота — батьківська, цього дня на Русі вшановують померлих

Народилися сьогодні:

1847 — Брем Стокер, ірландський письменник, автор роману "Дракула"

1900 — Маргарет Мітчелл, американська письменниця, авторка роману "Віднесені вітром"

1935 — Ален Делон, французький актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат премії "Сезар"

День ангела святкують:

Антон, Опанас, Василь, Дмитро та Феофіл

А також у цей день:

1895 — у процесі експериментів із електрикою Вільгельм Рентген відкрив випромінювання, назване ним X-променями. Згодом на честь ученого воно отримало назву рентгенівського.

1903 — у Нідерландах повідомили про винахід електрокардіографа.