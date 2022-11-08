8 листопада 2022 року: великомученика Дмитра Солунського — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна грати весілля — краще відкласти його до 7 січня.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує Дмитра Солунського — християнського святого, великомученика. У народі цей день називають Дмитровим і згадували померлих батьків. До живих батьків ходили в гості, приносили солодощі та подарунки, дякували їм за все.
У світі 8 листопада відзначають день містобудування й день рентгенівських променів.
Що не можна робити 8 листопада?
► шити
► кроїти
► прясти
► рубати дрова
► займатися будівництвом
Народні повір'я та прикмети:
► якщо Дмитрів день зі снігом, то і Великдень зі снігом
► багряна зоря на Дмитра — до вітрів
► якщо на Дмитра буде тепло — чекай на сувору зиму
► вікна в подвійних рамах починають тьмяніти — чекай холоду
► кішка лапою морду закриває — до холоду
► Дмитро на човні (8 листопада), Єгор на санях (9 грудня)
► до Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріша
► Дмитрів день — зима вже лізе на тин. Якщо 8 листопада холод і сніг, то весна пізня та холодна, а якщо відлига — зима та весна теплі
► Дмитрова субота — батьківська, цього дня на Русі вшановують померлих
Народилися сьогодні:
1847 — Брем Стокер, ірландський письменник, автор роману "Дракула"
1900 — Маргарет Мітчелл, американська письменниця, авторка роману "Віднесені вітром"
1935 — Ален Делон, французький актор театру та кіно, кінорежисер, сценарист, продюсер, лауреат премії "Сезар"
День ангела святкують:
Антон, Опанас, Василь, Дмитро та Феофіл
А також у цей день:
1895 — у процесі експериментів із електрикою Вільгельм Рентген відкрив випромінювання, назване ним X-променями. Згодом на честь ученого воно отримало назву рентгенівського.
1903 — у Нідерландах повідомили про винахід електрокардіографа.