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Стиль жизни

Жена Бориса Джонсона стала подружкой на свадьбе

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Фото: Instagram carrielbjohnson | Кэрри Джонсон стала подружкой невесты

И опубликовала множество фото, однако так и не показав ни единой фотографии со своей собственной свадьбы

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Кэрри Джонсон, пока ее супруг, бывший премьер-министр Великобритании, занят политикой, занята воспитанием детей и вечеринками. Недавно она посетила свадьбу подруги в шотландском стиле. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Джонсон поделилась серией снимков со свадебной вечеринки своей подруги дантистки Шейде Зарбалян и ее мужа Морей Грант, руководителя технологической компании.

кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба Fullscreen
Кэрри Джонсон сходила на свадьбу подруги
Фото: Instagram carrielbjohnson

Все подружки невесты были в темно-зеленых вечерних платьях, и Кэрри не стала исключением.

"Это было весело", — подписала Кэрри серию снимков. Свадьба прошла в особняке Ботли в Суррее, построенном в 1790-м году.

кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба Fullscreen
Фото: Instagram carrielbjohnson
кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба Fullscreen
кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба
кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба
кэрри джонсон, кэрри саймондс. кэрри джонсон свадьба

"Это был особенный день — свадьба моей прекрасной подруги и ее шотландского красавчика. Желаю вам обоим счастья на всю жизнь. Спасибо, что выбрали меня своей подружкой невесты", — написала Кэрри. Которая, к слову, так и не показала фото со своей собственной свадьбы с Борисом Джонсоном.

Напомним, Кэрри Саймондс стала третьей женой Бориса Джонсона. Во время пандемии коронавируса в 2021 году они тайно обвенчались в Вестминстерском аббатстве.

Джонсон стал вторым британским премьер-министром, вступившим брак в период нахождения в должности, после свадьба лорда Ливерпуля на Мэри Честер в 1822 году.

А настоящую свадебную вечеринку устроили год спустя. И про нее известно поразительно мало. Неизвестно даже какое платье Кэрри, любительница брендовых нарядов, выбрала на свадьбу.

Свадебный прием прошел в ​​поместье Дейлсфорд, которое принадлежит одному из спонсоров Консервативной партии Великобритании, 76-летнему лорду Бамфорду.

По слухам, для праздника Кэрри взяла напрокат шелковое рубиновое платье Savannah Miller стоимостью 3500 фунтов стерлингов. А гостей на вечеринке угощали шампанским и ее любимым коктейлем негрони.