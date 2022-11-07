Жена Бориса Джонсона стала подружкой на свадьбе

И опубликовала множество фото, однако так и не показав ни единой фотографии со своей собственной свадьбы

Related video

Кэрри Джонсон, пока ее супруг, бывший премьер-министр Великобритании, занят политикой, занята воспитанием детей и вечеринками. Недавно она посетила свадьбу подруги в шотландском стиле. Об этом пишет Daily Mail.

Кэрри Джонсон поделилась серией снимков со свадебной вечеринки своей подруги дантистки Шейде Зарбалян и ее мужа Морей Грант, руководителя технологической компании.

[ + – ] Кэрри Джонсон сходила на свадьбу подруги Фото: Instagram carrielbjohnson

Все подружки невесты были в темно-зеленых вечерних платьях, и Кэрри не стала исключением.

"Это было весело", — подписала Кэрри серию снимков. Свадьба прошла в особняке Ботли в Суррее, построенном в 1790-м году.

Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson

"Это был особенный день — свадьба моей прекрасной подруги и ее шотландского красавчика. Желаю вам обоим счастья на всю жизнь. Спасибо, что выбрали меня своей подружкой невесты", — написала Кэрри. Которая, к слову, так и не показала фото со своей собственной свадьбы с Борисом Джонсоном.

Напомним, Кэрри Саймондс стала третьей женой Бориса Джонсона. Во время пандемии коронавируса в 2021 году они тайно обвенчались в Вестминстерском аббатстве.

Джонсон стал вторым британским премьер-министром, вступившим брак в период нахождения в должности, после свадьба лорда Ливерпуля на Мэри Честер в 1822 году.

А настоящую свадебную вечеринку устроили год спустя. И про нее известно поразительно мало. Неизвестно даже какое платье Кэрри, любительница брендовых нарядов, выбрала на свадьбу.

Свадебный прием прошел в ​​поместье Дейлсфорд, которое принадлежит одному из спонсоров Консервативной партии Великобритании, 76-летнему лорду Бамфорду.

По слухам, для праздника Кэрри взяла напрокат шелковое рубиновое платье Savannah Miller стоимостью 3500 фунтов стерлингов. А гостей на вечеринке угощали шампанским и ее любимым коктейлем негрони.