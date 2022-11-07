Дружина Бориса Джонсона стала подружкою на весіллі

Й опублікувала безліч фото, однак так і не показавши жодного фото зі свого власного весілля.

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Керрі Джонсон, поки її чоловік, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, зайнятий політикою, зайнята вихованням дітей і вечірками. Нещодавно вона відвідала весілля подруги у шотландському стилі. Про це пише Daily Mail.

Кері Джонсон поділилася серією знімків із весільної вечірки своєї подруги дантистки Шейде Зарбалян та її чоловіка Морей Грант, керівника технологічної компанії.

[ + – ] Кері Джонсон сходила на весілля подруги Фото: Instagram carrielbjohnson

Усі подружки нареченої були у темно-зелених вечірніх сукнях, і Керрі не стала винятком.

"Це було весело", — підписала Керрі серію знімків. Весілля відбулося в маєтку Ботлі в Сурреї, побудованому в 1790-му році.

Фото: Instagram carrielbjohnson Фото: Instagram carrielbjohnson

"Це був особливий день — весілля моєї прекрасної подруги та її шотландського красеня. Бажаю вам обом щастя на все життя. Дякую, що вибрали мене своєю подружкою нареченої", — написала Керрі. Яка, до речі, так і не показала фото зі свого власного весілля з Борисом Джонсоном.

Нагадаємо, Керрі Саймондс стала третьою дружиною Бориса Джонсона. Під час пандемії коронавірусу в 2021 році вони таємно повінчалися у Вестмінстерському абатстві.

Джонсон став другим британським прем'єр-міністром, який одружився в період перебування на посаді, після весілля лорда Ліверпуля на Мері Честер у 1822 році.

А справжню весільну вечірку влаштували через рік. І про неї відомо дуже мало. Невідомо навіть яку сукню Керрі, любителька брендового вбрання, обрала на весілля.

Весільний прийом пройшов у маєтку Дейлсфорд, який належить одному зі спонсорів Консервативної партії Великої Британії, 76-річному лорду Бамфорду.

За чутками, для свята Керрі взяла напрокат шовкову рубінову сукню Savannah Miller вартістю 3 500 фунтів стерлінгів. А гостей на вечірці пригощали шампанським та її улюбленим коктейлем негроні.