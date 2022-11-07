Дружина Бориса Джонсона стала подружкою на весіллі
Й опублікувала безліч фото, однак так і не показавши жодного фото зі свого власного весілля.
Керрі Джонсон, поки її чоловік, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, зайнятий політикою, зайнята вихованням дітей і вечірками. Нещодавно вона відвідала весілля подруги у шотландському стилі. Про це пише Daily Mail.
Кері Джонсон поділилася серією знімків із весільної вечірки своєї подруги дантистки Шейде Зарбалян та її чоловіка Морей Грант, керівника технологічної компанії.
Усі подружки нареченої були у темно-зелених вечірніх сукнях, і Керрі не стала винятком.
"Це було весело", — підписала Керрі серію знімків. Весілля відбулося в маєтку Ботлі в Сурреї, побудованому в 1790-му році.
"Це був особливий день — весілля моєї прекрасної подруги та її шотландського красеня. Бажаю вам обом щастя на все життя. Дякую, що вибрали мене своєю подружкою нареченої", — написала Керрі. Яка, до речі, так і не показала фото зі свого власного весілля з Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, Керрі Саймондс стала третьою дружиною Бориса Джонсона. Під час пандемії коронавірусу в 2021 році вони таємно повінчалися у Вестмінстерському абатстві.
Джонсон став другим британським прем'єр-міністром, який одружився в період перебування на посаді, після весілля лорда Ліверпуля на Мері Честер у 1822 році.
А справжню весільну вечірку влаштували через рік. І про неї відомо дуже мало. Невідомо навіть яку сукню Керрі, любителька брендового вбрання, обрала на весілля.
Весільний прийом пройшов у маєтку Дейлсфорд, який належить одному зі спонсорів Консервативної партії Великої Британії, 76-річному лорду Бамфорду.
За чутками, для свята Керрі взяла напрокат шовкову рубінову сукню Savannah Miller вартістю 3 500 фунтів стерлінгів. А гостей на вечірці пригощали шампанським та її улюбленим коктейлем негроні.