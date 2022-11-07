В белом кружевном платье: нежный образ Тиффани Трамп на предсвадебной вечеринке

29-летняя дочь Дональда Трампа выходит замуж за ливанского миллиардера.

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В субботу, 12 ноября, младшая дочь Дональда Трампа – 29-летняя Тиффани Трамп – выходит замуж. Об этом пишет DailyMail.

Ее будущий супруг — 25-летний миллиардер из Нигерии Майкл Буглос. Известно, что свадебное торжество состоится в роскошной резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

По этому случаю Тиффани устроила предсвадебную вечеринку, где собрались ее родные и друзья.

На это событие, конечно же, приехала и Иванка Трамп.

В Instagram она опубликовала снимок с Тиффани и женой их брата Эрика Трампа – Ларой Трамп.

"Вернувшись во Флориду, праздную со своей прекрасной, прекрасной и доброй сестрой @tiffanytrump ее свадебную вечеринку", — написала Иванка.

[ + – ] Лара Трамп, Тиффани Трамп, Иванка Трамп

Дочь Дональда Трампа выглядит Тиффани прекрасно и на опубликованном фото видно заметно похудевшую фигуру в белом обтягивающем кружевном платье с рукавами-фонариками. Аутфит девушка дополнила укладкой с локонами и макияжем смоки-айс.

Иванка для вечеринки выбрала белое платье с голубым цветочным принтом. Волосы она собрала в хвост, сделала мейк с акцентом на глазах и украсила уши жемчужными серьгами.

Лара надела похожее, как у Иванки, платье – цветочное бело-голубое.

Напомним, в январе 2021 году Тиффани объявила о помолвке со своим избранником – миллиардером из Нигерии Майклом Булосом.

О романе Тиффани и Майкла впервые заговорили в ноябре 2018 года, когда их сфотографировали вместе в первом ряду показа Taoray Wang на Неделе моды в Нью-Йорке. Позже СМИ сообщили, что пара встречается с лета 2018 года и что Майкл — наследник одной из самых уважаемых семей в Нигерии, учился в Лондоне и Лагосе.