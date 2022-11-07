У білій мереживній сукні: ніжний образ Тіффані Трамп на передвесільній вечірці
29-річна донька Дональда Трампа виходить заміж за ліванського мільярдера.
У суботу, 12 листопада, молодша дочка Дональда Трампа — 29-річна Тіффані Трамп — виходить заміж. Про це пише DailyMail.
Її майбутній чоловік — 25-річний мільярдер із Нігерії Майкл Буглос. Відомо, що весільне свято відбудеться у розкішній резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.
З цієї нагоди Тіффані влаштувала передвесільну вечірку, де зібралися її рідні та друзі.
На цю подію, звісно, приїхала й Іванка Трамп.
В Instagram вона опублікувала знімок із Тіффані та дружиною їхнього брата Еріка Трампа — Ларою Трамп.
"Повернувшись до Флориди, святкую зі своєю прекрасною, прекрасною і доброю сестрою @tiffanytrump її весільну вечірку", — написала Іванка.
Дочка Дональда Трампа виглядає Тіффані чудово і на опублікованому фото видно помітно схудлу фігуру в білій мереживній сукні з рукавами-ліхтариками. Аутфіт дівчина доповнила укладкою з кучерями та макіяжем смокі-айс.
Іванка для вечірки обрала білу сукню із блакитним квітковим принтом. Волосся вона зібрала в хвіст, зробила мейк з акцентом на очах і прикрасила вуха перлинними сережками.
Лара одягла схожу, як в Іванки, сукню — квіткову біло-блакитну.
Нагадаємо, у січні 2021 року Тіффані оголосила про заручини зі своїм обранцем — мільярдером із Нігерії Майклом Булосом.
Про роман Тіффані та Майкла вперше заговорили в листопаді 2018 року, коли їх сфотографували разом у першому ряду показу Taoray Wang на Тижні моди у Нью-Йорку. Пізніше ЗМІ повідомили, що пара зустрічається з літа 2018 року і Майкл — спадкоємець однієї з найшанованіших сімей у Нігерії, навчався в Лондоні та Лагосі.