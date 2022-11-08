Джилл Байден с мужем посетила предвыборное мероприятие (фото)

Первая леди США повторила свой любимый образ.

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Во вторник, 8 ноября, американцы выбирают следующий состав Конгресса — 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Это промежуточные выборы, которые в США проходят каждые два года.

За день до старта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в сопровождении своей супруги Джилл, посетили предвыборное мероприятие кандидата в губернаторы от Демократической партии Мэриленда Уэса Мура.

Первая леди появилась в образе, который на ней видели уже неоднократно. На предвыборное мероприятие Джилл надела молочное платье до колен от бренда Akris, которое она сочетала с ярко-розовым блейзером с цветочной подкладкой от L'agence.

Свой образ Джилл Байден дополнила туфлями на высоких каблуках, жемчужным ожерельем и серьгами. Также она сделала макияж, прическу и надела на руку золотые часы от Cartier.

Напомним, первая леди Украины отправилась с официальным визитом в США, где встретилась с президентом страны Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.

Также Фокус писал, что 8 мая 2022 году первая леди США Джилл Байден посетила Ужгород.