Королевский дворец представил монограмму королевы Камиллы

Новый шифр будет использоваться в официальной переписке супруги короля Чарльза III.

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Монограмма королевы-консорта Камиллы содержит комбинацию из букв "С" – Камилла и "R" – Regina ("королева" на латыни) и короны. Соответствующее фото опубликовано в Twitter.

Ранее DayliMail сообщал, что Букингемский дворец официально представил монограмму короля Чарльза III. Она содержит комбинацию букв C III R (где R на латыни означает Rex — "король") и изображения короны Тюдоров в отсылке к его деду Георгу VI. Известно, что в дизайне королевы Елизаветы II была изображена корона Святого Эдуарда, она была выбрала также королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Напомним, коронация Чарльза и Камиллы состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве и будет гораздо скромнее, чем коронация покойной королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал, что король Чарльз III и королева-консорт не переедут в Букингемский дворец, пока там не завершится капитальный ремонт стоимостью 369 млн фунтов стерлингов. В это время королевская чета будет жить в Кларенс-Хаусе, который находится всего в двух шагах от штаб-квартиры монарха.