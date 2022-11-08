Королівський палац представив монограму королеви Камілли

Новий шифр використовуватиметься в офіційному листуванні дружини короля Чарльза III.

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Монограма королеви-консорта Камілли містить комбінацію з літер "С" — Камілла та "R" — Regina ("королева" латиною) і корони. Відповідне фото опубліковано у Twitter.

Раніше DayliMail повідомляв, що Букінгемський палац офіційно представив монограму короля Чарльза III. Вона містить комбінацію літер C III R (де R латиною означає Rex — "король") і зображення корони Тюдорів у відсиланні до його діда Георга VI. Відомо, що в дизайні королеви Єлизавети II була зображена корона Святого Едуарда, вона була обрана королями Георгом II, Георгом III, Георгом IV.

Нагадаємо, коронація Чарльза та Камілли відбудеться 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві та буде набагато скромнішою, ніж коронація покійної королеви Єлизавети II.

Також Фокус писав, що король Чарльз III та королева-консорт не переїдуть у Букінгемський палац, поки там не завершиться капітальний ремонт вартістю 369 млн фунтів стерлінгів. У цей час королівське подружжя житиме в Кларенс-хаусі, який розташований усього за два кроки від штаб-квартири монарха.