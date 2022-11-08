Скандальный потомок Романовых сообщил о рождении первенца

Великий князь Георгий Романов хоть и является правнуком Великого князя Кирилла Владимировича, но тот был лишен Николаем II прав на престол и прочие Романовы его не признают.

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Великий князь Георгий Романов и его жена Виктория сообщили о рождении первенца и показали фото младенца Александра, сделанное в их роскошном доме под Москвой. Об этом пишет Daily Mail.

Год назад Георгий и Виктория, урожденная Ребекка Беттарини, устроили роскошную свадьбу в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге.

Известно, что принц Александр появился на свет 21 октября, но его фото пока не показывали.

[ + – ] Князь Георгий Романов и его супруга с первенцем

Примечательно, но хоть Георгий и называет себя князем, а также наследником главы Российского императорского дома. Прочие Романовы его не признают и главой императорского дома не считают.

Все дело в его прадеде – Великом князе Кирилле Владимировиче. Он был лишен прав на престол лично Николаем II, своим двоюродным братом, после того как женился на разведенной кузине. К тому же Кирилл Владимирович самостоятельно отказался от своих прав на престол в дни февральской революции, когда 1 марта 1917 года присягнул на верность революционным властям. Уже в изгнании он объявил себя императором.

Дед князя Георгия был связан с режимом Франко, так что скандального князя Георгия и его мать, Марию Романову организация "Объединение членов рода Романовых", объединяющая большинство потомков императорской фамилии, не признает, как и их "Российский Императорский дом".

К тому же князь Георгий с матерью поддержал аннексию Крыма. Ранее он проживал в Европе, но сейчас с женой переехал в Москву. О чем сообщил в соцсетях.

Он окончил Оксфорд, большую часть жизни проживший во Франции, познакомился с Ребеккой Беттарини, дочерью дипломата, в Брюсселе, где та работала в Европейском парламенте.

[ + – ] Свадьба князя Георгия Романова

Беттарини в прошлом году приняла православие и сменила имя на Викторию Романовну.

До переезда в Россию три года назад Романов также работал в российском горнодобывающем гиганте "Норильский никель".

Князь Георгий Романов недавно заявил, что, по его мнению, европейские и российские королевские особы могут помочь Москве и Западу наладить отношения. "Я думаю, что мы можем быть послами доброй воли", — сообщил он.

Напомним, свадьбу Георгий устроил в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Это была первая за 120 лет свадьба представителя династии Романовых в России.