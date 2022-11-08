Скандальний нащадок Романових повідомив про народження первістка

Великий князь Георгій Романов хоч і є правнуком Великого князя Кирила Володимировича, але той був позбавлений Миколою II прав на престол і інші Романови його не визнають.

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Великий князь Георгій Романов та його дружина Вікторія повідомили про народження первістка та показали фото немовляти Олександра, зроблене у їхньому розкішному будинку під Москвою. Про це пише Daily Mail.

Рік тому Георгій та Вікторія, уроджена Ребека Беттаріні, влаштували розкішне весілля в Ісаакіївському соборі в Санкт-Петербурзі.

Відомо, що принц Олександр народився 21 жовтня, але його фото поки не показували.

[ + – ] Князь Георгій Романов та його дружина з первістком

Цікаво, але хоч Георгій і називає себе князем, а також спадкоємцем глави Російського імператорського дому, інші Романови його не визнають і не вважають головою імператорського дому.

Вся справа у його прадіді — Великому князеві Кирилу Володимировичу. Він був позбавлений прав на престол особисто Миколою II, своїм двоюрідним братом, після того, як одружився з розведеною кузиною. До того ж Кирило Володимирович самостійно відмовився від своїх прав на престол у дні лютневої революції, коли 1 березня 1917 присягнув на вірність революційній владі. Вже у вигнанні він оголосив себе імператором.

Дід князя Георгія був пов'язаний з режимом Франко, так що скандального князя Георгія та його матір, Марію Романову організація "Об'єднання членів роду Романових", що об'єднує більшість нащадків імператорського прізвища, не визнає, як і їхній "Російський Імператорський дім".

До того ж князь Георгій із матір'ю підтримав анексію Криму. Раніше він проживав у Європі, але зараз із дружиною переїхав до Москви. Про що повідомив у соцмережах.

Він закінчив Оксфорд, більшу частину життя прожив у Франції, познайомився з Ребекою Беттаріні, дочкою дипломата, в Брюсселі, де та працювала в Європейському парламенті.

[ + – ] Весілля князя Георгія Романова

Беттаріні минулого року прийняла православ'я та змінила ім'я на Вікторію Романівну.

До переїзду у Росію три роки тому Романов також працював у російському гірничодобувному гіганті "Норильський нікель".

Князь Георгій Романов нещодавно заявив, що, на його думку, європейські та російські королівські особи можуть допомогти Москві та Заходу налагодити відносини. "Я думаю, що ми можемо бути послами доброї волі", — повідомив він.

Нагадаємо, весілля Георгій влаштував в Ісаакіївському соборі у Санкт-Петербурзі. Це було перше за 120 років весілля представника династії Романових у Росії.