9 ноября 2022 года: преподобного Нестора Летописца - что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, автора "Повести временных лет", а в Украине отмечают день украинской письменности и языка.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца (1056 — 1114 гг), автора "Повести временных лет", монаха Киево-Печерского монастыря. Историки называют его выдающейся личностью не только украинского, но и мирового масштаба.

В мире 9 ноября — день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

В Украине отмечают день украинской письменности и языка, а также Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства.

Что нельзя делать 9 ноября?

► дарить цветы актерам и певцам

Народные поверья и приметы:

► зарок на Параскеву. С 9 на 10 ноября женщина давала обет в глубоком молчании и средоточии выполнить нелегкую работу. В старину считалось, что за это Параскева выполнит заветное желание или пошлет здоровья близкому

► когда непременно достойное в думах своих несешь желание, когда в доме твоем кто-то болен и это горько тебе, то вспомяни древнее поверье, прими зарок, возьми на себя дело и в молчании и средоточии исполни.

День ангела празднуют:

Андрей, Капитолина, Марк, Нестор

А также в этот день:

1907 — Колония Трансвааль преподносит британскому королю Эдуарду VII алмаз "Куллинан" — самый крупный из всех, найденных до того дня

1927 — в Китае обнаруживают гигантскую панду