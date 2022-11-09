9 листопада 2022 року: преподобного Нестора Літописця — що сьогодні не можна робити

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця, автора "Повісті минулих літ", а в Україні відзначають день української писемності та мови.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця (1056 — 1114 рр.), автора "Повісті минулих літ", ченця Києво-Печерського монастиря. Історики називають його визначною особистістю не лише українського, а й світового масштабу.

У світі 9 листопада — день боротьби проти фашизму, расизму й антисемітизму.

В Україні відзначають день української писемності та мови, а також Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Що не можна робити 9 листопада?

► дарувати квіти акторам і співакам

Народні повір'я та прикмети:

► зарок на Параскеву. З 9 на 10 листопада жінка давала обітницю в глибокому мовчанні та зосередженні виконати нелегку роботу. За старих часів вважалося, що за це Параскева виконає заповітне бажання або пошле здоров'я близькому

► коли неодмінно гідне в думах своїх несеш бажання, коли в домі твоєму хтось хворий і це гірко тобі, то згадай давнє повір'я, прийми зарок, візьми на себе діло та в мовчанні й зосередженні виконай.

День ангела святкують:

Андрій, Капітоліна, Марк, Нестор

А також у цей день:

1907 — колонія Трансвааль підносить британському королю Едуарду VII алмаз "Куллінан" — найбільший із усіх, знайдених до того дня

1927 — у Китаї виявляють гігантську панду