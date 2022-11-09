Дом, где родился Шерлок Холмс. В Британии продают загородное имение сэра Артура Конана Дойла
Имение в Хэмпшире выставили на продажу за 2,95 миллионов фунтов стерлингов
В британском Хэмпшире продают загородное имение, которое принадлежало "отцу" Шерлока Холмса, сэру Артуру Конану Дойлу. Об этом пишет Daily Mail.
Стоит дом, как для культового места, весьма недорого – почти три миллиона фунта стерлингов.
Дом с восемью спальнями использовался в качестве загородного "убежища" автором Шерлока Холмса и его женой Джин.
Пара проживала в поместье, расположенном на шести акрах земли, с 1924 года до его смерти в 1930 году.
До недавнего времени домом владела дизайнер интерьеров Джейн Макинтайр. Она отметила, что в доме почти ничего не надо было менять.
В нем до сих пор сохранились все три оригинальных красивых каменных камина, которые установил сэр Артур.
"Мы отремонтировали паркетные полы и убрали слишком современные кухню и ванные комнаты, восстановив стиль, более соответствующий тому периоду", — отметила дизайнер.
Дом под названием "Бигнелл Вуд" находится неподалеку от деревни Минстед, графство Хэмпшир.
Сэр Артур обнаружил коттедж, когда занимался сбором информации для своей книги "Белый отряд", рассказывающей историю благородного сэра Найджела, соратника Эдуарда Черного Принца в середине XIV века.
Снаружи дома сохранились старинные балки, а внутри — эффектные камины и потолочные балки.
Кабинет сэра Артура находился в комнате, где сейчас находится красная гостиная, отсылка к роману о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах". А на стене до сих пор висит фотография писателя с его автографом.
Сэр Артур Конан Дойл так любил свой загородный дом и истории, связанные с этим местом, что завещал похоронить себя в церкви Всех Святых в деревне Минстед.
Напомним, несколько лет назад Дэвид Ходби, предприниматель из британского графства Уэльс и владелец имения Баскервиль-холл, заявил, что именно его семейное поместье описано в повести сэра Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей.