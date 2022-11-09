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Стиль жизни

Дом, где родился Шерлок Холмс. В Британии продают загородное имение сэра Артура Конана Дойла

дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд, минстед
Фото: Spencers of the New Forest | Дом сэра Артура Конана Дойля неподалеку от деревни Минстед в Хэмпшире

Имение в Хэмпшире выставили на продажу за 2,95 миллионов фунтов стерлингов

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В британском Хэмпшире продают загородное имение, которое принадлежало "отцу" Шерлока Холмса, сэру Артуру Конану Дойлу. Об этом пишет Daily Mail.

Стоит дом, как для культового места, весьма недорого – почти три миллиона фунта стерлингов.

дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Дом сэра Артура Конана Дойля неподалеку от деревни Минстед в Хэмпшире
Фото: Spencers of the New Forest

Дом с восемью спальнями использовался в качестве загородного "убежища" автором Шерлока Холмса и его женой Джин.

Пара проживала в поместье, расположенном на шести акрах земли, с 1924 года до его смерти в 1930 году.

дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Сэр Артур Конан Дойл
Фото: Spencers of the New Forest

До недавнего времени домом владела дизайнер интерьеров Джейн Макинтайр. Она отметила, что в доме почти ничего не надо было менять.

В нем до сих пор сохранились все три оригинальных красивых каменных камина, которые установил сэр Артур.

"Мы отремонтировали паркетные полы и убрали слишком современные кухню и ванные комнаты, восстановив стиль, более соответствующий тому периоду", — отметила дизайнер.

Дом под названием "Бигнелл Вуд" находится неподалеку от деревни Минстед, графство Хэмпшир.

дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд Fullscreen
Фото: Spencers of the New Forest
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд
дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд

Сэр Артур обнаружил коттедж, когда занимался сбором информации для своей книги "Белый отряд", рассказывающей историю благородного сэра Найджела, соратника Эдуарда Черного Принца в середине XIV века.

Снаружи дома сохранились старинные балки, а внутри — эффектные камины и потолочные балки.

Кабинет сэра Артура находился в комнате, где сейчас находится красная гостиная, отсылка к роману о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах". А на стене до сих пор висит фотография писателя с его автографом.

дом артур конан дойл, артур конан дойль, шерлок холмс, автор шерлока холмса, белый отряд, минстед Fullscreen
Гостиная - отсылка к роману "Этюд в багровых тонах"
Фото: Spencers of the New Forest

Сэр Артур Конан Дойл так любил свой загородный дом и истории, связанные с этим местом, что завещал похоронить себя в церкви Всех Святых в деревне Минстед.

Напомним, несколько лет назад Дэвид Ходби, предприниматель из британского графства Уэльс и владелец имения Баскервиль-холл, заявил, что именно его семейное поместье описано в повести сэра Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей.