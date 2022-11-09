Дом, где родился Шерлок Холмс. В Британии продают загородное имение сэра Артура Конана Дойла

Имение в Хэмпшире выставили на продажу за 2,95 миллионов фунтов стерлингов

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В британском Хэмпшире продают загородное имение, которое принадлежало "отцу" Шерлока Холмса, сэру Артуру Конану Дойлу. Об этом пишет Daily Mail.

Стоит дом, как для культового места, весьма недорого – почти три миллиона фунта стерлингов.

[ + – ] Дом сэра Артура Конана Дойля неподалеку от деревни Минстед в Хэмпшире Фото: Spencers of the New Forest

Дом с восемью спальнями использовался в качестве загородного "убежища" автором Шерлока Холмса и его женой Джин.

Пара проживала в поместье, расположенном на шести акрах земли, с 1924 года до его смерти в 1930 году.

[ + – ] Сэр Артур Конан Дойл Фото: Spencers of the New Forest

До недавнего времени домом владела дизайнер интерьеров Джейн Макинтайр. Она отметила, что в доме почти ничего не надо было менять.

В нем до сих пор сохранились все три оригинальных красивых каменных камина, которые установил сэр Артур.

"Мы отремонтировали паркетные полы и убрали слишком современные кухню и ванные комнаты, восстановив стиль, более соответствующий тому периоду", — отметила дизайнер.

Дом под названием "Бигнелл Вуд" находится неподалеку от деревни Минстед, графство Хэмпшир.

Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest

Сэр Артур обнаружил коттедж, когда занимался сбором информации для своей книги "Белый отряд", рассказывающей историю благородного сэра Найджела, соратника Эдуарда Черного Принца в середине XIV века.

Снаружи дома сохранились старинные балки, а внутри — эффектные камины и потолочные балки.

Кабинет сэра Артура находился в комнате, где сейчас находится красная гостиная, отсылка к роману о Шерлоке Холмсе "Этюд в багровых тонах". А на стене до сих пор висит фотография писателя с его автографом.

[ + – ] Гостиная - отсылка к роману "Этюд в багровых тонах" Фото: Spencers of the New Forest

Сэр Артур Конан Дойл так любил свой загородный дом и истории, связанные с этим местом, что завещал похоронить себя в церкви Всех Святых в деревне Минстед.

Напомним, несколько лет назад Дэвид Ходби, предприниматель из британского графства Уэльс и владелец имения Баскервиль-холл, заявил, что именно его семейное поместье описано в повести сэра Артура Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе и собаке Баскервилей.