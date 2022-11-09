Будинок, де народився Шерлок Голмс. У Британії продають заміський маєток сера Артура Конана Дойла

Маєток у Гемпширі виставили на продаж за 2,95 мільйона фунтів стерлінгів.

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У британському Гемпширі продають заміський маєток, який належав "батьку" Шерлока Голмса, серу Артуру Конану Дойлу. Про це пише Daily Mail.

Коштує будинок, як для культового місця, дуже недорого — майже три мільйони фунтів стерлінгів.

[ + – ] Будинок сера Артура Конана Дойла неподалік від села Мінстед у Гемпширі Фото: Spencers of the New Forest

Будинок із вісьмома спальнями автор Шерлока Голмса і його дружина Джин використовували як заміський "притулок".

Пара жила в маєтку, розташованому на шести акрах землі, з 1924 до його смерті в 1930 році.

[ + – ] Сер Артур Конан Дойл Фото: Spencers of the New Forest

Донедавна будинком володіла дизайнерка інтер'єрів Джейн Макінтайр. Вона зазначила, що в будинку майже нічого не треба було міняти.

У ньому досі збереглися всі три оригінальні гарні кам'яні каміни, які встановив сер Артур.

"Ми відремонтували паркетну підлогу та прибрали надто сучасні кухню та ванні кімнати, відновивши стиль, більш відповідний тому періоду", — зазначила дизайнерка.

Будинок під назвою "Бігнелл Вуд" розташований неподалік відсела Мінстед, що в графстві Гемпшир.

Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest Фото: Spencers of the New Forest

Сер Артур виявив котедж, коли займався збиранням інформації для своєї книги "Білий загін", що розповідає історію благородного сера Найджела, соратника Едуарда Чорного Принца в середині XIV століття.

Зовні будинки збереглися старовинні балки, а всередині — ефектні каміни та стельові балки.

Кабінет сера Артура розташовувався в кімнаті, де зараз розміщена червона вітальня, відсилання до роману про Шерлока Голмса "Етюд у багряних тонах". А на стіні й досі висить фотографія письменника з його автографом.

[ + – ] Вітальня — відсилання до роману "Етюд у багряних тонах" Фото: Spencers of the New Forest

Сер Артур Конан Дойл так любив свій заміський будинок та історії, пов'язані з цим місцем, що заповідав поховати себе в церкві Всіх Святих у селі Мінстед.

Нагадаємо, кілька років тому Девід Годбі, підприємець із британського графства Вельс і власник маєтку Баскервіль-хол, заявив, що саме його сімейний маєток описаний у повісті сера Артура Конан-Дойля про Шерлока Голмса та собаку Баскервілів.