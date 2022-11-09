Лили Коллинз делится яркими фотографиями с отпуска в Мексике

Знаменитость наслаждается отдыхом в компании мужа.

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33-летняя актриса Лили Коллинз поделилась в Instagram снимками своего романтического отдыха с мужем Чарли Макдауэллом в Мексике.

На первом снимке звезда британского происхождения сидит возле красного здания с арочными колоннами на ярком шезлонге.

"Волшебство в Сан-Мигеле…", — подписала кадр Лили.

На ней был надет белый пиджак и темные брюки. Волосы голливудская звезда подвязала изящным бантом, который вдела образ более романтичным и нежным.

На втором видео Лили улыбалась, когда ее муж танцевал из стороны в сторону, прежде чем поцеловать ее в щеку.

Ее муж, американский кинорежиссер, был в черном костюме с галстуком.

На третьем снимке Лили сфотографировала сценариста, стоящего во внутреннем дворике и смотрящего на пейзаж заката.

Лили также поделилась забавными видеороликами о том, как молодожены танцуют с большими персонажами из бумаги, надетыми на них.

На пятом фото была изображена деревянная палка с вырезанными клювами двух птиц и фраза Уолта Уитмена: "Мы были вместе. Я забываю об остальном".

Напомним, осенью 2020-ого Лили получила предложение руки и сердца от режиссера Чарли Макдауэлла. А спустя год пара узаконила свои отношения.

"Я никогда не хотела быть кем-то больше, чем твоей, и теперь я твоя жена. 4 сентября 2021 года мы официально стали вечными друг друга. Я люблю тебя за пределами", — написала актриса в Instagram.

Также Фокус писал, что в Сети появились первые кадры со съемок третьего сезона популярного сериала "Эмили в Париже". За стильные образы актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную героиню, отвечает художница по костюмам "Секса в большом городе" Патрисия Филд.