Лілі Коллінз ділиться яскравими фотографіями з відпустки в Мексиці

Знаменитість насолоджується відпочинком у компанії чоловіка.

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33-річна акторка Лілі Коллінз поділилася в Instagram знімками свого романтичного відпочинку з чоловіком Чарлі Макдавеллом у Мексиці.

На першому знімку зірка британського походження сидить біля червоної будівлі з арочними колонами на яскравому шезлонгу.

"Чарівність у Сан-Мігелі..." — підписала кадр Лілі.

На ній був одягнений білий піджак і темні штани. Волосся голлівудська зірка підв'язала витонченим бантом, який зробив образ більш романтичним і ніжним.

На другому відео Лілі посміхалася, коли її чоловік танцював із боку на бік, перш ніж поцілувати її в щоку.

Її чоловік, американський кінорежисер, був у чорному костюмі з краваткою.

На третьому знімку Лілі сфотографувала сценариста, який стоїть у внутрішньому дворику й дивиться на краєвид заходу сонця.

Лілі також поділилася кумедними відеороликами про те, як молодята танцюють із великими персонажами з паперу, одягненими на них.

На п'ятому фото було зображено дерев'яну палицю з вирізаними дзьобами двох птахів і фразу Волта Вітмена: "Ми були разом. Я забуваю про інше".

Нагадаємо, восени 2020-го Лілі отримала пропозицію руки та серця від режисера Чарлі Макдавелла. А через рік пара узаконила свої стосунки.

"Я ніколи не хотіла бути кимось більше, ніж твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали вічними одне для одного. Я люблю тебе позамежно", — написала акторка в Instagram.

Також Фокус писав, що в мережі з'явилися перші кадри зі зйомок третього сезону популярного серіалу "Емілі в Парижі". За стильні образи акторки Лілі Коллінз, яка зіграла головну героїню, відповідає художниця з костюмів "Сексу і міста" Патрісія Філд.