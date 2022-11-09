В 98 лет умер актер, озвучивший Распределяющую Шляпу в Гарри Поттере

Лесли Филлипс начал сниматься еще в 1938 году

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В Великобритании скончался знаменитый актер Лесли Филлипс. На момент смерти ему было 98 лет, и за свою жизнь он успел сняться в десятках фильмов и сериалов, но в последние годы он прославился ролью Распределяющей Шляпы в фильмах о Гарри Поттере. Об этом пишет Mirror.

Известно, что Лесли Филлипс скончался после продолжительной борьбы с болезнью, он также перенес два инсульта. Его агент Джонатан Ллойд подтвердил, что он умер "мирно во сне".

[ + – ] Лесли Филлипс за свою жизнь снялся в десятках фильмов Фото: Getty Images

Филлипс участвовал во Второй мировой войне с 1943 года в звании младшего лейтенанта Королевской артиллерии. А на сцене Вест-Энда он дебютировал в возрасте 14 лет.

Отдавая дань уважения своему супругу, 63-летняя жена Лесли Зара Карр сказала: "Я потеряла прекрасного мужа, а общественность потеряла действительно великого шоумена. Он был национальным достоянием. Люди любили его. Куда бы он ни пошел, его окружала толпа. Когда мы поженились, он дерзко представил меня прессе как королевскую особу, настаивая на том, что я новая Зара Филлипс и что я в родстве с королевой".

За время работы в кино Лесли успел сняться более чем в 200 фильмах и сериалах. Он также снимался в фильмах "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Басни из склепа", "Багдадский вор", "Король Ральф". А в фильмах про Гарри Поттера он озвучил харизматичную Распределяющую Шляпу.

Напомним, Распределяющая шляпа, которая распределяла учеников по факультетам, принадлежала Годрику Гриффиндору. Он сорвал ее со своей головы при основании школы чародейства и волшебства "Хогвартс"".

[ + – ] Сцена с распределяющей шляпой в первом фильме о Гарри Поттере

Эта шляпа, по замыслу основателей, должна распределять учеников по 4 факультетам в соответствии с их способностями и склонностями.

Так, Гарри Поттер пережил несколько неприятных минут, когда Шляпа раздумывала, куда его отправить: в Слизерин, или Гриффиндор. Также, как оказалось, что истинный гриффиндорец может достать из нее меч Годрика.

Напомним, ранее скончался актер Робби Колтрейн, который в фильмах про Поттера исполнил роль лесника Хагрида.