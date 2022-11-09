Бывшая домработница Джеффа Безоса подала на него в суд

Латиноамериканка Мерседес Ведаа заявила, что Безос позволял себе расистские ремарки и заставлял ее работать сверхурочно

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Бывшая домработница одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса подала на него в суд. Про это пишет Bloomberg.

Латиноамериканка по имени Мерседес Ведаа работала на основателя Amazon с сентября 2019 года. Сейчас она подала жалобу в суд Сиэтла, утверждая, что подвергалась расовой дискриминации со стороны его сотрудников и была вынуждена работать долгие часы в антисанитарных условиях без перерыва на отдых и обед. Также она руководила группой из пяти домработниц.

Мерседес отмечает в своем иске, что у персонала не было специальной комнаты отдыха и своего туалета. Так как домработницам нельзя было входить в главную часть резиденции, когда в ней находилась семья Безоса, и им не разрешалось пользоваться туалетом в комнате охраны, то им приходилось вылезать через окно и пользоваться туалетом для садовников. Из-за отсутствия легкодоступной уборной у домработниц часто развивались инфекции мочевыводящих путей.

А так как у них не было столовой, или комнаты отдыха, то им приходилось обедать в прачечной. Мерседес утверждает, что к ним, латиноамериканцам, относились куда хуже, чем к белым и их начальник часто вел себя "агрессивно и оскорбительно".

"Мы расследовали эти претензии, они беспочвенны, и мы будем защищаться", – уже заявил Гарри Коррелл, адвокат, представляющий Джеффа Безоса.

"Законы о труде и занятости гласят, что рабочие должны получать оплату за выполняемую ими работу и должны иметь возможность выполнять эту работу в безопасных, санитарных и здоровых условиях на рабочем месте", — сказал Патрик МакГиган, юрист, представляющий Мерседес.

Согласно жалобе, бывшая работница Безоса требует возврата заработной платы и льгот, а также денежного возмещения ущерба.

Гарри Коррелл также заявил, что Ведаа зарабатывала "шестизначную сумму в год", сама отвечала за свои перерывы и время приема пищи, и что она и ее сотрудники имели доступ к нескольким ванным комнатам и комнатам отдыха.

В конечном итоге истица была уволена после трех лет работы. Она считает, что ее уволили по "нелепо придуманной причине": якобы она "выглядела угрюмой" и плохо влияла на команду домработниц.

"Мы докажем, что госпожа Ведаа была уволена по объективным причинам. Она первоначально потребовала более 9 миллионов долларов, и когда компания отказалась, она решила подать этот иск", – сказал адвокат Безоса.

Напомним, Джефф Безос находится на второй строчке в рейтинге Forbes за 2022 год. Его состояние оценивается в 171 миллиардов долларов. И недавно он начал создавать новую орбитальную станцию.