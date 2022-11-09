Колишня хатня робітниця Джеффа Безоса подала на нього в суд

Латиноамериканка Мерседес Ведаа заявила, що Безос дозволяв собі расистські ремарки і змушував її працювати понаднормово.

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Колишня хатня робітниця одного з найбагатших людей світу Джеффа Безоса подала на нього в суд. Про це пише Bloomberg.

Латиноамериканка, на ім'я Мерседес Ведаа, працювала на засновника Amazon із вересня 2019 року. Зараз вона подала скаргу до суду Сіетла, стверджуючи, що зазнавала расової дискримінації з боку його співробітників і була змушена працювати довгі години в антисанітарних умовах без перерви на відпочинок та обід. Також вона керувала групою із п'яти хатніх робітниць.

Мерседес зазначає у своєму позові, що персонал не мав спеціальної кімнати відпочинку та свого туалету. Оскільки домробітницям не можна було входити в головну частину резиденції, коли в ній знаходилася сім'я Безоса, і їм не дозволялося користуватися туалетом у кімнаті охорони, то їм доводилося вилазити через вікно та користуватися туалетом для садівників. Через відсутність легкодоступної вбиральні у домробітниць часто розвивалися інфекції сечовивідних шляхів.

А оскільки в них не було їдальні чи кімнати для відпочинку, то їм доводилося обідати в пральні. Мерседес стверджує, що до них, латиноамериканок, ставилися набагато гірше, ніж до білих, а їхній начальник часто поводився "агресивно та образливо".

"Ми розслідували ці претензії, вони безпідставні, і ми захищатимемося", — вже заявив Гаррі Коррелл, адвокат, який представляє Джеффа Безоса.

"Закони про працю та зайнятість свідчать, що робітники повинні отримувати оплату за виконувану ними роботу і повинні мати можливість виконувати цю роботу в безпечних, санітарних та здорових умовах на робочому місці", — сказав Патрік МакГіган, юрист, який представляє Мерседес.

Згідно зі скаргою, колишня робітниця Безоса вимагає повернення заробітної плати та пільг, а також грошового відшкодування збитків.

Гаррі Коррелл також заявив, що Ведаа заробляла "шестизначну суму на рік", сама відповідала за свої перерви та час прийому їжі, і що вона та її співробітники мали доступ до кількох ванних кімнат та кімнат відпочинку.

Зрештою позивачку звільнили після трьох років роботи. Вона вважає, що її звільнили з "безглуздо придуманої причини": нібито вона "виглядала похмурою" і погано впливала на команду хатніх робітниць.

"Ми доведемо, що пані Ведаа звільнена з об'єктивних причин. Вона спочатку зажадала понад 9 мільйонів доларів, і коли компанія відмовилася, вона вирішила подати цей позов", — казав адвокат Безоса.

Нагадаємо, Джефф Безос знаходиться на другому рядку в рейтингу Forbes за 2022 рік. Його статки оцінюються в 171 мільярд доларів. І нещодавно він почав створювати нову орбітальну станцію.