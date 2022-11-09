Джеймс Кэмерон рассказал подробности о новом "Аватаре"

Сиквел культового фильма будет идти более трех часов, и, по словам режиссера, это будет очень увлекательное и эмоциональное зрелище

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Джеймс Кэмерон рассказал некоторые подробности о новом сиквеле "Аватар: Путь воды" и пояснил, почему работа над фильмом длилась столько лет. Об этом пишет Games Radar.

68-летний режиссер в последнем выпуске Total Film рассказал, что новый сиквел снимали так долго, потому что сделали упор на эмоциональную составляющую и постарались раскрыть характеры персонажей.

Сиквел рассказывает о Джейке Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), у которых родились пятеро детей после того, как они влюбились друг в друга в первом фильме. Джейк, как известно, оставил свое немощное тело и, благодаря магии планеты Пандора, переселил свое сознание в тело аватара навсегда.

[ + – ] Кадр из фильма "Аватар 2: Путь воды" Фото: Скриншот

Фильм 2009 года "Аватар" во время проката стал самым кассовым фильмом всех времен и заработал 2,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

"Наша цель состояла в том, чтобы рассказать чрезвычайно убедительную и эмоциональную историю", — рассказал Кэмерон в интервью.

"Я бы сказал, что в новом фильме упор делается больше на персонажей, больше на историю, больше на отношения, больше на эмоции. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нем больше персонажей, характеры которых нужно было показать", — добавил он.

[ + – ] Трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды"

"Люди, посмотрев трейлер, говорят: "Боже мой, семейная история из Диснея? Это так мило!". Так вот, это не такая семейная история. Это семейная история, как семейная история из "Клана Сопрано", — пояснил Кэмерон.

Зои Салдана и Сэм Уортингтон отметили, что в сиквеле будет больше драмы. И их персонажи станут "родителями из ада", когда враги попытаются навредить их детям.

Премьера фильма "Аватар: Путь воды" в кинотеатрах запланирован на 16 декабря. Основные съемки "Аватара 3" завершены, и его выпуск запланирован на 20 декабря 2024 года. Последующие сиквелы планируется выпустить в декабре 2026 и декабре 2028 года.