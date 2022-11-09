Джеймс Кемерон розповів подробиці про новий "Аватар"

Сиквел культового фільму триватиме понад три години, і, за словами режисера, це буде дуже захопливе та емоційне видовище.

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Джеймс Кемерон розповів деякі подробиці про новий сиквел "Аватар: Шлях води" і пояснив, чому робота над фільмом тривала стільки років. Про це пише Games Radar.

68-річний режисер в останньому випуску Total Film розповів, що новий сиквел знімали так довго, бо зосередилися на емоційній складовій і постаралися розкрити характери персонажів.

Сиквел розповідає про Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салдана), у яких народилися п'ятеро дітей після того, як вони закохалися одне в одного у першому фільмі. Джейк, як відомо, залишив своє немічне тіло і завдяки магії планети Пандора переселив свою свідомість у тіло аватара назавжди.

[ + – ] Кадр із фільму "Аватар 2: Шлях води" Фото: Скриншот

Фільм 2009 року "Аватар" під час прокату став найкасовішим фільмом усіх часів та заробив 2,9 мільярда доларів у світовому прокаті.

"Наша мета полягала в тому, щоб розповісти надзвичайно переконливу та емоційну історію", — розповів Кемерон в інтерв'ю.

"Я б сказав, що у новому фільмі наголос робиться більше на персонажів, більше на історію, більше на стосунки, більше на емоції. Ми не витрачали стільки часу на стосунки та емоції в першому фільмі, як у другому, і це довший фільм, тому що в ньому більше персонажів, характери яких треба було показати", — додав він.

[ + – ] Трейлер фільму "Аватар 2: Шлях води"

"Люди, подивившись трейлер, кажуть: "Боже мій, сімейна історія з Діснея? Це так мило!". Так от, це не така сімейна історія. Це сімейна історія, як сімейна історія з "Клану Сопрано", — пояснив Кемерон.

Зої Салдана та Сем Вортінгтон зазначили, що у сиквелі буде більше драми. І їхні персонажі стануть "батьками з пекла", коли вороги намагатимуться нашкодити їхнім дітям.

Прем'єра фільму "Аватар: Шлях води" у кінотеатрах заплановано на 16 грудня. Основні зйомки "Аватара 3" завершено, і його випуск заплановано на 20 грудня 2024 року. Наступні сиквели планується випустити у грудні 2026 та грудні 2028 року.