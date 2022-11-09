Джеймс Кемерон розповів подробиці про новий "Аватар"
Сиквел культового фільму триватиме понад три години, і, за словами режисера, це буде дуже захопливе та емоційне видовище.
Джеймс Кемерон розповів деякі подробиці про новий сиквел "Аватар: Шлях води" і пояснив, чому робота над фільмом тривала стільки років. Про це пише Games Radar.
68-річний режисер в останньому випуску Total Film розповів, що новий сиквел знімали так довго, бо зосередилися на емоційній складовій і постаралися розкрити характери персонажів.
Сиквел розповідає про Джейка Саллі (Сем Вортінгтон) та Нейтірі (Зої Салдана), у яких народилися п'ятеро дітей після того, як вони закохалися одне в одного у першому фільмі. Джейк, як відомо, залишив своє немічне тіло і завдяки магії планети Пандора переселив свою свідомість у тіло аватара назавжди.
Фільм 2009 року "Аватар" під час прокату став найкасовішим фільмом усіх часів та заробив 2,9 мільярда доларів у світовому прокаті.
"Наша мета полягала в тому, щоб розповісти надзвичайно переконливу та емоційну історію", — розповів Кемерон в інтерв'ю.
"Я б сказав, що у новому фільмі наголос робиться більше на персонажів, більше на історію, більше на стосунки, більше на емоції. Ми не витрачали стільки часу на стосунки та емоції в першому фільмі, як у другому, і це довший фільм, тому що в ньому більше персонажів, характери яких треба було показати", — додав він.
"Люди, подивившись трейлер, кажуть: "Боже мій, сімейна історія з Діснея? Це так мило!". Так от, це не така сімейна історія. Це сімейна історія, як сімейна історія з "Клану Сопрано", — пояснив Кемерон.
Зої Салдана та Сем Вортінгтон зазначили, що у сиквелі буде більше драми. І їхні персонажі стануть "батьками з пекла", коли вороги намагатимуться нашкодити їхнім дітям.
Прем'єра фільму "Аватар: Шлях води" у кінотеатрах заплановано на 16 грудня. Основні зйомки "Аватара 3" завершено, і його випуск заплановано на 20 грудня 2024 року. Наступні сиквели планується випустити у грудні 2026 та грудні 2028 року.