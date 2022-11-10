10 ноября 2022 года: великомученицы Параскевы - что сегодня нельзя делать

Сегодня, согласно древним поверьям мыть голову, пол и посуду. Также есть отдельный запрет для беременных: им нельзя давать взаймы деньги — считалось, что это навредит ребенку.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает святую Параскеву.

Считается, что она помогает людям обрести семейное счастье. В этот праздник девушки молились о скором замужестве.

В мире 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, День науки, Международный день бухгалтерии и День скороговорки.

Что нельзя делать 10 ноября?

► прясть

► смеяться

► купаться

► мыть пол и посуду

► давать взаймы деньги

Народные поверья и приметы:

► в старину считалось, что даже на лавке веретено не следует оставлять, а то наживешь сорок грехов

► женщины устраивали "Льняные смотрины" — у кого лучше полотно да изделия из него

► коли на Параскеву много смеешься, то в старости немало слез прольешь

День ангела празднуют:

Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Неонилла, Прасковья, Феврония

А также в этот день:

1968 — в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6"

1983 — на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый компьютерный вирус

1993 — в Киеве, возле Софийского собора, во время столкновения толпы с милицией задерживаются руководители религиозного объединения "Белое братство" Юрий Кривоногов и его жена Мария Цвигун, называющая себя "пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христосʼ