10 ноября 2022 года: великомученицы Параскевы - что сегодня нельзя делать
Сегодня, согласно древним поверьям мыть голову, пол и посуду. Также есть отдельный запрет для беременных: им нельзя давать взаймы деньги — считалось, что это навредит ребенку.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает святую Параскеву.
Считается, что она помогает людям обрести семейное счастье. В этот праздник девушки молились о скором замужестве.
В мире 10 ноября отмечают Всемирный день молодежи, Международный день бухгалтерии, День науки, Международный день бухгалтерии и День скороговорки.
Что нельзя делать 10 ноября?
► прясть
► смеяться
► купаться
► мыть пол и посуду
► давать взаймы деньги
Народные поверья и приметы:
► в старину считалось, что даже на лавке веретено не следует оставлять, а то наживешь сорок грехов
► женщины устраивали "Льняные смотрины" — у кого лучше полотно да изделия из него
► коли на Параскеву много смеешься, то в старости немало слез прольешь
День ангела празднуют:
Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Николай, Степан, Терентий, Анна, Неонилла, Прасковья, Феврония
А также в этот день:
1968 — в сторону Луны осуществляется запуск автоматической станции "Зонд-6"
1983 — на семинаре по компьютерной безопасности Фред Коэн представляет первый компьютерный вирус
1993 — в Киеве, возле Софийского собора, во время столкновения толпы с милицией задерживаются руководители религиозного объединения "Белое братство" Юрий Кривоногов и его жена Мария Цвигун, называющая себя "пребывающим на Земле Живым Богом Марией Дэви Христосʼ