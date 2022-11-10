10 листопада 2022 року: великомучениці Параскеви — що сьогодні не можна робити

Сьогодні, згідно з давніми повір'ями, не можна мити голову, підлогу та посуд. Також є окрема заборона для вагітних: їм не можна позичати гроші — вважалося, що це нашкодить дитині.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує святу Параскеву.

Вважається, що вона допомагає людям знайти сімейне щастя. У це свято дівчата молилися за швидке заміжжя.

У світі 10 листопада відзначають Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, День науки та День скоромовки.

Що не можна робити 10 листопада?

► прясти

► сміятися

► купатися

► мити підлогу та посуд

► позичати гроші

Народні повір'я та прикмети:

► за старих часів вважалося, що навіть на лаві веретено не слід залишати, а то наживеш сорок гріхів

► жінки влаштовували "льняні оглядини" — у кого краще полотно та вироби з нього

► коли на Параскеву багато смієшся, то в старості чимало сліз проллєш

День ангела святкують:

Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Нестор, Микола, Степан, Терентій, Анна, Неонілла, Параска, Февронія

А також у цей день:

1968 — у бік Місяця здійснюється запуск автоматичної станції "Зонд-6"

1983 — на семінарі з комп'ютерної безпеки Фред Коен представляє перший комп'ютерний вірус

1993 — у Києві біля Софійського собору під час зіткнення натовпу з міліцією затримуються керівники релігійного об'єднання "Біле братство" Юрій Кривоногов і його дружина Марія Цвігун, яка називає себе "Живим Богом, який перебуває на Землі, Марією Деві Христос'