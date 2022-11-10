Хлои Кардашьян рассказала о реабилитации после удаления опухоли

Не так давно знаменитость перенесла хирургическое вмешательство.

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Несколько месяцев назад 38-летняя Хлої Кардашьян обнаружила у себя на щеке новообразование, а когда обратилась к врачу, то стало ясно, что это опухоль. Звезде провели срочную операцию. Теперь девушке необходимо носить повязку до тех пор, пока у нее не заживет шрам. Об этом пишет DailyMail.

В течение нескольких недель после операции американская бизнесвумен носила повязку на левой стороне лица независимо от того, чем она занималась.

"Ходить с повязкой — это не легко, но это поможет моему шраму не растянуться. Я посещаю сеансы лазерной шлифовки, поэтому он постепенно заживает. Врачи хотят, чтобы я носила повязку в течение полугода, но я не думаю, что продержусь так долго. Прошло уже несколько месяцев. Я очень горжусь проделанной работой", — сказала Кардашьян.

Напомним, в октябре Хлои Кардашьян сообщила своим фанатам, что ей удалили "чрезвычайно редкую" опухоль с лица.

Известно, что когда Хлое было 19 лет, ей уже делали операцию по удалению меланомы – разновидности рака кожи.

"У меня была меланома на спине, и мне сделали операцию, чтобы удалить ее, так что я склонна к меланома. Это было больно, потому что я лишилась большого участка кожи", — сказала она.

Она призывает других быть осторожными и регулярные проверять свое здоровье.