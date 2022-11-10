Хлої Кардаш'ян розповіла про реабілітацію після видалення пухлини

Нещодавно знаменитість перенесла хірургічне втручання.

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Кілька місяців тому 38-річна Хлоя Кардаш'ян виявила у себе на щоці новоутворення, а коли звернулася до лікаря, то стало зрозуміло, що це пухлина. Зірці провели термінову операцію. Тепер дівчині необхідно носити пов'язку доти, доки в неї не загоїться шрам. Про це пише DailyMail.

Протягом кількох тижнів після операції американська бізнесвумен носила пов'язку на лівій стороні обличчя незалежно від того, чим вона займалася.

"Ходити з пов'язкою — це не легко, але це допоможе моєму шраму не розтягнутися. Я відвідую сеанси лазерного шліфування, тому він поступово гоїться. Лікарі хочуть, щоб я носила пов'язку протягом пів року, але я не думаю, що протримаюся так довго. Пройшло вже кілька місяців. Я дуже пишаюся виконаною роботою", — сказала Кардаш'ян.

Нагадаємо, у жовтні Хлої Кардаш'ян повідомила своїм фанатам, що їй видалили "надзвичайно рідкісну" пухлину з обличчя.

Відомо, що коли Хлої було 19 років, їй уже робили операцію з видалення меланоми — різновиду раку шкіри.

"У мене була меланома на спині, і мені зробили операцію, щоб видалити її, тож я схильна до меланоми. Це було боляче, тому що я втратила велику ділянку шкіри", — сказала вона.

Вона закликає інших бути обережними та регулярно перевіряти своє здоров'я.