11 ноября 2022 открывается портал Персея. Что делать и как загадывать желания

Магическая дата и открытие огненных ворот Персея создают благополучный период для загадывания желаний.

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11 ноября 2022 года открывается портал огненных ворот Персея — возможность избавиться от старой энергии и получить толчок начать что-то качественно новое и полезное.

Поскольку 8 ноября прошло полное лунное затмение, закрывшее коридор осенних затмений, все тяжелое осталось позади. Открывается новый период, в котором можно загадывать желания.

Когда открывается портал?

11 ноября в 11 часов 11 минут по местному времени открывается мощный портал. Эта энергия действует в течение трех суток. Однако сам портал открывается каждый год. Это самое мощное время за 12 месяцев.

Стоит отметить, что сейчас Солнце находится в знаке скорпиона, а Земля попадает под влияние мощных энергий созвездия Персея, поэтому портал имеет такое название.

Миф о Персее

Персей родился от Зевса и земной девочки. Малыша бросили с мамой в море, потому что предполагали, что он убьет своего отца. Мальчику пришлось соперничать с медузой Горгоной и другими нечистотами мифологического мира, чтобы выжить.

Символика мифа отражает нашу внутреннюю природу. Если нам суждено проявиться, никто не будет мешать. Победа над страхами продвигает нашу жизнь вперед.

Открытие портала проходит перед невероятными возможностями, приходит энергия, которая поможет решить давние проблемы. Она будет очищать из глубины души весь негатив.

Наступает время каждому заглянуть внутрь себя и разобраться со своими мыслями, очистив внутреннее пространство.

К открытию портала следует отпустить все внутренние страхи и деструктивные эмоции, восстановив баланс. В момент открытия следует быть сконцентрированным на позитиве. В частности в это время можно загадать желание, и оно обязательно сбудется.

Напомним, что ждет каждого знака зодиака 10 ноября 2022.

Также Фокус писал о совместимости знаков зодиака по восточному гороскопу.