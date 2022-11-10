11 листопада 2022 відкривається портал Персея. Що робити в цей час

Магічна дата та відкриття вогненних воріт Персея створюють благополучний період для загадування бажань.

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11 листопада 2022 відкривається портал вогненних воріт Персея — можливість позбутися старої енергії та отримати поштовх почати щось якісно нове та корисне.

Оскільки 8 листопада пройшло повне місячне затемнення, яке закрило коридор осінніх затемнень, усе важке залишилося позаду. Відкривається новий період, у якому можна загадувати бажання.

Коли саме відкривається портал?

11 листопада об 11 годині 11 хвилин за місцевим часом відкривається потужний портал. Ця енергія діє протягом трьох діб. Проте сам портал відкривається кожного року. Це найпотужніший час за 12 місяців.

Варто зазначити, що зараз Сонце перебуває у знаку скорпіона, а Земля потрапляє під вплив потужних енергій сузір'я Персея, тому і портал має таку назву.

Міф про Персея

Персей був народжений від Зевса та земної дівчинки. Малюка кинули з мамою в море, тому що передбачали, що він вб'є свого батька. Хлопчику довелося змагатися з медузою Горгоною та іншими нечистями міфологічного світу, аби вижити.

Символіка міфу відображає нашу внутрішню природу. Якщо нам суджено проявитися — ніхто не заважатиме. Перемога над страхами просуває наше життя вперед.

Відкриття порталу відбувається перед неймовірними можливостями, приходить енергія, яка допоможе вирішити давні проблеми. Вона очищатиме з глибин душі весь негатив.

Настає час кожному заглянути всередину себе та розібратися зі своїми думками, очистивши внутрішній простір.

До відкриття порталу варто відпустити всі внутрішні страхи та деструктивні емоції, відновивши баланс. У момент відкриття варто бути сконцентрованим на позитиві. Зокрема в цей час можна загадати бажання, і воно обов'язково здійсниться.

Нагадаємо, що чекає на кожного знака зодіаку 10 листопада 2022.

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