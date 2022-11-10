20-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж во второй раз

Дина Немцова только прошлой осенью развелась с Дмитрием Матевосовым всего через два месяца после венчания

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20-летняя Дина Немцова, дочь известного российского политика Бориса Немцова, вышла замуж во второй раз. Об этом сообщила она сама, причем невзначай, просто опубликовав общее фото с новоиспеченным супругом и предложив идею для сотрудничества. Новым мужем Дины стал Кирилл Кушнарев, рыночный аналитик.

Дочь Бориса Немцова написала, что последние четыре года ее муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. А она была исполнительным директором в PR TREND.

Так что теперь они объединяют усилия и запускают услугу "Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней".

Впервые с Кириллом Дина Немцова вышла в свет еще в мае. Она посетила закрытое мероприятие "Русские в Дубае". Там, судя по всему, Дина Немцова и живет. Также она постила фото из Стамбула.

[ + – ] Борис Немцов с семьей Фото: Instagram dinanemtsova_

Известно, что он учился в университете РЭУ им. Г.В. Плеханова и снимал видео на YouTube на тему "книжной экономики".

С первым мужем, другом детства Дмитрием Матевосовым, Дина Немцова развелась через два месяца после венчания.

Матевосов говорил, что ни он, ни его семья "понять реальную причину развода не смогли.

Сама Дина писала, что ее 19-летие началось с решения развестись.

"31 марта в 20.30 я плакала, в 23.40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0.00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, а в наушниках звучали ободряющие строк", — откровенничала Немцова.

Причину развода Немцова так и не назвала, но сказала, что она "довольна весомая, чтобы выйти из 4 лет отношений и брака без сомнений".