20-річна дочка Бориса Нємцова вийшла заміж вдруге

Діна Нємцова тільки минулої осені розлучилася з Дмитром Матевосовим лише через два місяці після вінчання.

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20-річна Діна Нємцова, дочка відомого російського політика Бориса Нємцова, одружилася вдруге. Про це повідомила вона сама, причому ненароком, просто опублікувавши спільне фото з новоспеченим чоловіком і запропонувавши ідею для співпраці. Новим чоловіком Діни став Кирило Кушнарьов, ринковий аналітик.

Дочка Бориса Нємцова написала, що останні чотири роки її чоловік Кирило працював у ринковій аналітиці та дослідженнях із лідерами фінансового та технологічного секторів. А вона була виконавчою директоркою у PR TREND.

Тож тепер вони об'єднують зусилля і запускають послугу "Розробка маркетингової стратегії з релокації бізнесу за 14 днів".

Уперше з Кирилом Діна Нємцова побачила світ ще в травні. Вона відвідала закритий захід "Росіяни у Дубаї". Там, зважаючи на все, Діна Нємцова і живе. Також вона постила фото зі Стамбула.

[ + – ] Борис Нємцов із сім'єю Фото: Instagram dinanemtsova_

Відомо, що він навчався в університеті РЕУ ім. Г.В. Плеханова і знімав відео на YouTube на тему "книжкової економіки".

З першим чоловіком, другом дитинства Дмитром Матевосовим, Діна Нємцова розлучилася за два місяці після вінчання.

Матевосов говорив, що ні він, ні його родина "зрозуміти реальну причину розлучення не змогли".

Сама Діна писала, що її 19-річчя почалося з рішення розлучитися.

"31 березня о 20:30 я плакала, о 23:40 робила макіяж, щоб хоч якось зібратися, а 1 квітня о 0:00 я задувала свічки, знаючи, що наступний рік життя буде зовсім іншим. Невизначеність лякала, а в навушниках звучали підбадьорливі рядки", — відверто сказала Нємцова.

Причину розлучення Нємцова так і не назвала, але сказала, що вона "доволі вагома, щоб вийти з 4 років стосунків і шлюбу без сумнівів".