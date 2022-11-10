Элизабет Дебики, звезда "Короны", показала, что прячет в своей сумочке

Оказалось, что в небольшой культовой сумочке Lady Dior у актрисы помещается очень много

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Австралийская актриса Элизабет Дебики стала настоящей звездой, после того, как исполнила роль принцессы Дианы в нашумевшем сериале "Корона". Ранее она снялась во многих фильмах, в том числе в "Великом Гэтсби" и в "Доводе" Кристофера Нолана, но сериал Netflix принес ей всмирную славу.

Так что Дебики стала любимицей модного Dior и обзавелась культовой сумочкой Lady Dior, которая стала настоящим символом этого модного дома.

Что именно она прячет в своей сумочке, Элизабет Дебики показала в специальном ролике. Самым необычным предметом в сумке оказалась зубная паста. Как призналась актриса – во время съемок актерам много раз приходится чистить зубы, так что паста – обязательный атрибут в сумке.

Также она всегда и везде носить с собой свой старый фотоаппарат и снимает все, что, на ее взгляд заслуживает внимания.

Дебики призналась, что хоть ее сумка и невелика, она никогда не может в ней ничего найти, впрочем, как и большинство девушек. К тому же она любит маленькие футлярчики и косметички до такой степени, что даже ее футляр с наушниками лежит в еще одном футляре.

Также она всегда носит с собой коробочку с витаминами, блокнот и косметичку. И две пары очков. Одни – солнцезащитные, с розовыми стеклами и оригинальной формы.

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Вторые – для чтения, в стильной оправе. У актрисы всегда при себе книга, которую она читает в этот момент. В этот раз в сумке оказался детективный роман известной писательницы Мэгги Нельсон под названием "Красные части: автобиография одного суда".

А самым трогательным предметом, с которым Элизабет не расстается — это фото ее сестры, которая живет в Австралии.

Напомним, ранее Элизабет Дебики еще раз подтвердила свою любовь к дому моды Dior, появившись в платье этого бренда на премьере пятого сезона сериала "Корона". Она выбрала черное вечернее платье в стиле принцессы Дианы, которую сыграла в сериале.