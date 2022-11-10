Елізабет Дебікі, зірка "Корони", показала, що приховує у своїй сумочці

Виявилося, що у невеликій культовій сумочці Lady Dior в актриси може вміститися дуже багато всього.

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Австралійська актриса Елізабет Дебікі стала справжньою зіркою після того, як виконала роль принцеси Діани в гучному серіалі "Корона". Раніше вона знялася в багатьох фільмах, зокрема у "Великому Гетсбі" і в "Тенеті" Крістофера Нолана, але серіал Netflix приніс їй всесвітню славу.

Тому Дебікі стала улюбленицею модного Dior та придбала культову сумочку Lady Dior, яка стала справжнім символом цього модного будинку.

Що саме вона приховує у своїй сумочці, Елізабет Дебікі показала у спеціальному ролику. Найнезвичайнішим предметом у сумці виявилася зубна паста. Як зізналася акторка — під час зйомок акторам багато разів доводиться чистити зуби, тому паста — обов'язковий атрибут у сумці.

Також вона завжди і скрізь носити з собою свій старий фотоапарат і знімає все, що, на її погляд, заслуговує на увагу.

Дебікі зізналася, що хоч її сумка і невелика, вона ніколи не може в ній нічого знайти, втім, як і більшість дівчат. До того ж вона любить маленькі футлярчики та косметички настільки, що навіть її футляр із навушниками лежить у ще одному футлярі.

Також вона завжди носить з собою коробочку з вітамінами, блокнот та косметичку. І дві пари окулярів. Одні — протисонцеві, з рожевими шибками та оригінальної форми.

[ + – ] Елізабет Дебікі сказала, що новий роман Меггі Нельсон "дуже захоплюючий" Фото: Скриншот

Другі — для читання, у стильній оправі. У актриси завжди при собі книга, яку вона читає у цей момент. Цього разу у сумці виявився детективний роман відомої письменниці Меггі Нельсон під назвою "Червоні частини: автобіографія одного суду".

А найзворушливішим предметом, з яким Елізабет не розлучається — це фото її сестри, яка мешкає в Австралії.

Нагадаємо, раніше Елізабет Дебікі ще раз підтвердила свою любов до будинку моди Dior, з'явившись у сукні цього бренду на прем'єрі п'ятого сезону серіалу "Корона". Вона вибрала чорну вечірню сукню у стилі принцеси Діани, яку зіграла у серіалі.