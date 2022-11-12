Тренды осени и зимы 2022. С чем носить пуховик в этом сезоне

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Погода в ноябре иногда напоминает зимнюю: становится холодно, часто идет дождь, и даже выпадает первый снег, а значит, приходится отложить большую часть стильных вещей и достать из шкафа то, в чем будет точно тепло и уютно — пуховик.

Давно и уверенно зарекомендовавшая себя верхняя одежда для прохладной погоды. Правда, он не всегда элегантно сочетается с другими единицами одежды и и обувью, следовательно, к их выбору следует относиться внимательно.

Благодаря своей многофункциональности современный пуховик можно носить с любым комплектом одежды и обувью, это наглядно демонстрируют гости модных показов. По причине своей экологичности, он все чаще заменяет в гардеробах шубы и вещи из натуральной кожи. Фокус постарался разобраться – с чем пуховик смотрится лучше всего.

С массивной обувью

Пуховики, длинные и короткие, идеально комбинируются с массивной обувью на тракторной подошве, или платформе.

[ + – ] Пуховик отлично смотрится с массивной обувью Фото: Instagram prinova_clo

Носите пуховики с ботинками в милитари-стиле, дутыми ботинками, или Moon Boots – самой противоречивой, странной и забавной зимней обувью.

[ + – ] Moon Boots - идеальная обувь под пуховик Фото: instagram.com/dualipa

К слову, многие думают, что "Лунные ботинки" – это стильная новинка, однако итальянский дизайнер Джанкарло Занатта придумал их еще 40 лет назад, вдохновившись высадкой космонавтов на Луну и полетами в космос.

С элегантными сапогами и ботинками

После того, как пуховики стали заменять дубленки и шубы, никто не подумал отказываться от красивой и элегантной обуви.

Фото: Getty Images Фото: Asos Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Просто теперь пуховики, которые ранее считались больше спортивной и молодежной одеждой, стали более элегантными. Дизайнеры начали их шить из таких необычных материалов, как эко-кожа и даже бархат.

С кроссовками

Некоторые девушки не могут расстаться с любимыми кроссовками весь год, так что охотно носят их с пуховиками.

[ + – ] Носите пуховик с кроссовками Фото: Getty Images

Тем более, что сейчас полно утепленных кроссовок и даже кроссовок на меху. Словом, если вы любите спортивный стиль, но осень и зима – это не причина от него отказываться. В сочетании с забавной шапкой и кроссовками – пуховик выглядит особенно зимней одеждой.

Total look

Пуховик отлично смотрится, если его одевать с вещами одинакового цвета. Тем более, что сейчас можно подобрать пуховик любого цвета, который вам нравится и сочетать его уже с имеющимися в гардеробе вещами.

[ + – ] Total look - подберите образ под цвет пуховика Фото: Asos

Но не ограничивайтесь только черным – попробуйте Total look с другими оттенками.

[ + – ] Total look - подберите образ под цвет пуховика Фото: Instagram/irinashayk

Ясно, что пуховик можно носить с чем угодно, главное подобрать нужный фасон, который вам понравится и в котором вам будет уютно. Ранее Фокус писал о самых модных пуховиках осени и зимы 2022-2023.

В этом сезоне в трендах короткие пуховики, пуховики самых ярких цветов, которые только есть в палитре, и такие необычные пуховики, как джинсовые и кожаные. Последние, к слову, отлично смотрятся с элегантными образами. А короткие пуховые курточки модницы носят, даже когда еще не похолодало, сочетая их с брюками с заниженной талией и короткими топами, создавая образы в стиле популярных сейчас 1990-х.