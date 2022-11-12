Тренди осені та зими 2022. З чим носити пуховик цього сезону

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Погода в листопаді іноді нагадує зимову: стає холодно, часто йде дощ, і навіть випадає перший сніг, а отже, доводиться відкласти більшу частину стильних речей і дістати з шафи те, в чому буде тепло та затишно, — пуховик.

Верхній одяг, що давно та впевнено зарекомендував себе для прохолодної погоди. Щоправда, він не завжди елегантно поєднується з іншим одягом і взуттям, отже, до їх вибору слід ставитись уважно.

Завдяки своїй багатофункціональності сучасний пуховик можна носити з будь-яким комплектом одягу та взуття, це наочно демонструють гості модних показів. Через свою екологічність він усе частіше замінює в гардеробах шуби та речі з натуральної шкіри. Фокус постарався розібратися, з чим пуховик має найкращий вигляд.

Із масивним взуттям

Пуховики, довгі та короткі, ідеально комбінуються з масивним взуттям на тракторній підошві або платформі.

[ + – ] Пуховик має чудовий вигляд із масивним взуттям Фото: Instagram prinova_clo

Носіть пуховики з черевиками в мілітарі-стилі, дутими черевиками, або Moon Boots — найбільш суперечливим, дивним і кумедним зимовим взуттям.

[ + – ] Moon Boots — ідеальне взуття під пуховик Фото: instagram.com/dualipa

До речі, багато хто думає, що "місячні черевики" — це стильна новинка, проте італійський дизайнер Джанкарло Занатта вигадав їх ще 40 років тому, надихнувшись висадкою космонавтів на Місяць і польотами в космос.

Із елегантними чоботями та черевиками

Після того, як пуховики почали замінювати дублянки та шуби, ніхто не подумав відмовлятися від красивого й елегантного взуття.

Фото: Getty Images Фото: Asos Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Просто тепер пуховики, які раніше вважалися більш спортивним і молодіжним одягом, стали елегантнішими. Дизайнери почали їх шити з таких незвичайних матеріалів як екошкіра та навіть оксамит.

Із кросівками

Деякі дівчата не можуть розлучитися з улюбленими кросівками весь рік, тому охоче носять їх із пуховиками.

[ + – ] Носіть пуховик із кросівками Фото: Getty Images

Тим більше, що зараз повно утеплених кросівок і навіть кросівок на хутрі. Словом, якщо ви любите спортивний стиль, то осінь і зима — це не причина від нього відмовлятися. У поєднанні з веселою шапкою та кросівками пуховик має вигляд особливо зимового одягу.

Total look

Пуховик має чудовий вигляд, якщо його одягати з речами однакового кольору. До того ж зараз можна підібрати пуховик будь-якого кольору, який вам подобається, і поєднувати його вже з речами, що є в гардеробі.

[ + – ] Total look — підберіть образ під колір пуховика Фото: Asos

Але не обмежуйтеся лише чорним — спробуйте Total Look із іншими відтінками.

[ + – ] Total look — підберіть образ під колір пуховика Фото: Instagram/irinashayk

Ясно, що пуховик можна носити з будь-чим, головне — підібрати потрібний фасон, який вам сподобається і в якому вам буде затишно. Раніше Фокус писав про наймодніші пуховики осені та зими 2022-2023.

Цього сезону в трендах короткі пуховики, пуховики найяскравіших кольорів, які є тільки на палітрі, і такі незвичайні пуховики як джинсові та шкіряні. Останні, до речі, мають чудовий виглядаю із елегантними образами. А короткі пухові куртки модниці носять, навіть коли ще не похолодало, поєднуючи їх із брюками із заниженою талією та короткими топами, створюючи образи в стилі популярних зараз 1990-х.