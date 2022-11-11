Модные тренды зимы 2022/2023. Что такое парка, и почему она незаменима в холодную погоду

Куртки-парки переживают свое возрождение. Благодаря отходу от классических канонов пошива этой одежды, теперь парки – это не только практично, но еще очень ярко и стильно.

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Куртки-парки, которые были очень популярны в 70-х годах XX века, вновь вернулись в моду и стали неотъемлемой частью зимнего гардероба, благодаря своим качествам, а разнообразие цветов и фасонов позволяют подобрать парку на любой вкус.

Что такое парка?

Паркой называют теплую удлиненную куртку свободного покроя до середины бедра, которую можно подогнать по фигуре при помощи шнурка на кулиске. Для пошива такой куртки используется ткань, напоминающая джинсовую, пропитанная специальным составом, защищающим от ветра и влаги.

В переводе с ненецкого парка означает "шкура". Изначально она шилась мехом наружу и была главным атрибутом верхней одежды у народов манси и ханты. Куртку надевали сверху на малицу (длинную верхнюю одежду, изготовленную из оленьих шкур), которая носилась на голое тело. Позже парки стали шить для американских летчиков, поскольку они хорошо защищали от низких температур, ветра и влаги. По другой версии, парки получили распространение в Японии, как одежда для рыбаков. Прототипом уникального кроя стала верхняя одежда эскимосов, но при пошиве использовалось более современное сырье. Водоотталкивающие свойства материала достигались за счет пропитки его рыбьим жиром. Необычный крой обеспечивал защиту от температур до -70°C.

Что касается первой современной модели парки, то она была представлена брендом DuPont. Курта болотного оттенка имела высокий воротник, закрывающий подбородок, и была пошита из обычного нейлона, а подкладкой служила шерсть.

В чем разница между паркой и обычной зимней курткой?

Как правило, парка имеет объемный капюшон с мехом, двойную застежку, одна из которых молния, вторая – липучки или кнопки, манжеты и большие карманы. Конструкция парки позволяет дольше сохранить тепло в морозную погоду и спокойно переносить ветер. Материал верха парки обработан водоотталкивающей пропиткой.

[ + – ] Парка имеет более свободный покрой и кулиску для регулирования по фигуре Фото: modern-winter.com.ua Фото: modern-winter.com.ua

Самыми ходовыми оттенками считаются хаки, темно-синий, коричневый и черный. Среди молодежи большим спросом пользуются куртки в стиле милитари. Долгое время на пике моды находились модели с контрастной по цвету меховой отделкой. Сейчас парки шьют самых разнообразных цветов, в том числе и очень яркие.

Самые модные парки в сезоне зима 2022/2023

Удлиненная парка

Несмотря на то, что традиционно длина парки не опускается ниже середины бедра, в этом сезоне дизайнеры предлагают не стесняться носить парки длиной до середины голени. Такие куртки еще более теплые и выглядят не менее стильно. Они хорошо смотрятся с джинсами, спортивными брюками, лосинами.

[ + – ] Удлиненная парка Фото: Соцсети

Парка с контрастным мехом

Яркий контрастный мех капюшона и подкладки сдделает образ более свежим и позволит выделиться в толпе. При относительно спокойной цветовой гамме куртки мех может быть неоновым розовым, лаймовым, оранжевым, голубым, синим, изумрудным и тому подобное.

Парка-пуховик

На зиму 2022/2023 дизайнеры предлагают еще один модифицированный вариант парок, так сказать два в одном, – очень теплые парки-пуховики. Наполнитель из пуха согреет даже в самый сильный мороз, а внешняя отделка куртки может быть сделана в виде стеганой ткани.

[ + – ] Удлиненная парка-пуховик сочетает в себе тепло и практичность Фото: Wildberries

Напомним, какие пуховики можно покупать в этом сезоне.