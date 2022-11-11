Модні тренди зими 2022/2023. Що таке парка, і чому вона незамінна в холодну погоду

Куртки-парки переживають своє відродження. Завдяки відходу від класичних канонів пошиття цього одягу, тепер парки — це не тільки практично, але ще дуже яскраво та стильно.

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Куртки-парки, які були дуже популярні в 70-х роках XX століття, знову повернулися в моду і стали невіддільною частиною зимового гардероба завдяки своїм якостям, а різноманітність кольорів та фасонів дозволяють підібрати парку на будь-який смак.

Що таке парка?

Паркою називають теплу подовжену куртку вільного крою до середини стегна, яку можна підігнати по фігурі за допомогою шнурка на кулісці. Для пошиття такої куртки використовується тканина, що нагадує джинсову, просочена спеціальним складом, що захищає від вітру та вологи.

У перекладі з німецького парка означає "шкіра". Спочатку вона шилася хутром назовні й була головним атрибутом верхнього одягу у народів мансі та ханти. Куртку одягали зверху на малицю (довгий верхній одяг, виготовлений з оленячих шкур), що носилася на голе тіло. Пізніше парки почали шити для американських льотчиків, оскільки вони добре захищали від низьких температур, вітру та вологи. За іншою версією, парки набули поширення в Японії, як одяг для рибалок. Прототипом унікального крою став верхній одяг ескімосів, але при пошитті використовувалася сучасніша сировина. Водовідштовхувальні властивості матеріалу досягалися шляхом просочення його риб'ячим жиром. Незвичайний крій забезпечував захист від температури до -70°C.

Щодо першої сучасної моделі парки, то вона була представлена брендом DuPont. Курта болотного відтінку мала високий комір, що закриває підборіддя, і була пошита зі звичайного нейлону, а підкладкою служила шерсть.

У чому різниця між паркою та звичайною зимовою курткою?

Як правило, парка має об'ємний капюшон з хутром, подвійну застібку, одна з яких блискавка, друга — липучки або кнопки, манжети й великі кишені. Конструкція парок дозволяє довше зберегти тепло в морозну погоду і спокійно переносити вітер. Матеріал верху парки оброблений водовідштовхувальним просоченням.

[ + – ] Парка має більш вільний крій та куліску для регулювання на фігурі Фото: modern-winter.com.ua Фото: modern-winter.com.ua

Найбільш популярними відтінками вважаються хакі, темно-синій, коричневий та чорний. Серед молоді великим попит мають куртки у стилі мілітарі. Довгий час на піку моди знаходилися моделі з контрастним за кольором хутряним оздобленням. Наразі парки шиють найрізноманітніших кольорів, зокрема й дуже яскраві.

Наймодніші парки в сезоні зима 2022/2023

Подовжена парка

Попри те, що традиційно довжина парки не опускається нижче середини стегна, цього сезону дизайнери пропонують не соромитися носити парки довжиною до середини гомілки. Такі куртки ще тепліші й виглядають не менш стильно. Вони мають гарний вигляд з джинсами, спортивними штанами, лосинами.

[ + – ] Видовжена парка Фото: Соцсети

Парку з контрастним хутром

Яскраве контрастне хутро каптура і підкладки зробить образ свіжішим і дозволить виділитися в натовпі. З відносно спокійною кольоровою гамою куртки хутро може бути неоновим рожевим, лаймовим, помаранчевим, блакитним, синім, смарагдовим тощо.

Парка-пуховик

На зиму 2022/2023 дизайнери пропонують ще один модифікований варіант парок, так би мовити, два в одному — дуже теплі парки-пуховики. Наповнювач з пуху зігріє навіть у найсильніший мороз, а зовнішнє оздоблення куртки може бути зроблене у вигляді стьобаної тканини.

[ + – ] Подовжена парка-пуховик поєднує в собі тепло та практичність Фото: Wildberries

Нагадаємо, які пуховики можна купувати цього сезону.