Король Карл ищет человека, который будет отвечать на 200 писем в день

Начальник отдела королевской корреспонденции будет получать солидную зарплату и разбираться с письмами, которые приходят в Букингемский дворец

Related video

Король Карл III ищет человека на очень ответственную должность: начальника отдела королевской корреспонденции. Он будет отвечать на письма, которые приходят королю, королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Зарплата сотруднику предлагается солидная – 60 тысяч фунтов стерлингов в год. Он будет сидеть в офисе королевского секретаря, работать 37,5 часов в неделю в течение пяти дней. Но разбираться в королевской корреспонденции – это нелегкая задача. Королева получала более 200 писем в день, до 70 000 в год.

[ + – ] Королева Елизавета получала по 200 писем в день со всего мира Фото: The Royal Family

Судя по всему, количество писем в Букингемский дворец иссякать не собирается, так что новому сотруднику придется разбираться с сотнями писем, которые приходят со всего мира.

Королевская семья уже отметила, что ищет человека, который "деликатно отнесется" к их письмам и будет "вдумчиво и чутко обрабатывать" их корреспонденцию. Наряду с написанием "стандартных ответов" доброжелателям дня рождения и годовщины свадьбы, семья ищет кого-то, кто также может написать "индивидуально составленные ответы".

Работать новому сотруднику придется не только с посланиями королю, но также с письмами королевы-консорта и корреспонденцией принца и принцессы Уэльских.

Объявление о вакансии появилось вчера на сайте королевского дома. Кандидаты должны подать заявку до 27 ноября.

Помимо первоклассных навыков написания писем, новый глава корреспондентского отдела также должен обладать "сильными навыками управления людьми" и иногда выступать в качестве заместителя личного секретаря.

Также в объявлении сказано, что при королевском дворе "не бывает двух одинаковых дней", а новый сотрудник сможет оказать "подлинное влияние на сердце этого всемирно известного учреждения".

Напомним, ранее в Букингемском дворце сообщили, что король Карл ищет садовников во дворцовые сады и Виндзорский замок.