Король Карл шукає людину, яка відповідатиме на 200 листів на день

Начальник відділу королівської кореспонденції отримуватиме солідну зарплату і розбиратиметься з листами, які надходять до Букінгемського палацу

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Король Карл III шукає людину на дуже відповідальну посаду: начальник відділу королівської кореспонденції. Він відповідатиме на листи, які приходять королю, королеві-консорту Каміллі, а також принцу Вільяму та Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Зарплата співробітнику пропонується солідна — 60 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Він сидітиме в офісі королівського секретаря, працюватиме 37,5 години на тиждень протягом п'яти днів. Але розумітися на королівській кореспонденції — це нелегке завдання. Королева отримувала понад 200 листів на день, до 70 000 на рік.

[ + – ] Королева Єлизавета отримувала по 200 листів на день з усього світу Фото: The Royal Family

Зважаючи на все, кількість листів до Букінгемського палацу вичерпуватися не збирається, тож новому співробітникові доведеться розбиратися з сотнями листів, які приходять з усього світу.

Королівська сім'я вже зазначила, що шукає людину, яка "делікатно поставиться" до їхніх листів і "вдумливо і чуйно оброблятиме" їхню кореспонденцію. Поряд із написанням "стандартних відповідей" доброзичливцям дня народження та річниці весілля, сім'я шукає когось, хто також може написати "індивідуально складені відповіді".

Працювати новому співробітнику доведеться не лише з посланнями королю, але також із листами королеви-консорту та кореспонденцією принца та принцеси Уельських.

Оголошення про вакансію з'явилося вчора на сайті королівського будинку. Кандидати мають подати заявку до 27 листопада.

Крім першокласних навичок написання листів, новий глава кореспондентського відділу також повинен мати "сильні навички управління людьми" і іноді виступати як заступник особистого секретаря.

Також в оголошенні сказано, що при королівському дворі "не буває двох однакових днів", а новий співробітник зможе надати "справжній вплив на серце цієї всесвітньо відомої установи".

Нагадаємо, раніше у Букінгемському палаці повідомили, що король Карл шукає садівників у палацові сади та Віндзорський замок.