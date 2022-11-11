Криса Эванса заметили на свидании с его девушкой (фото)

Ранее самый сексуальный мужчина мира заявлял о планах создать семью.

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41-летний американский актер Крис Эванс подтвердил свой новый роман. Об этом пишет Page Six.

Звезду фильмов Marvel и 25-летнюю португальскую актрису Альбу Баптисту заметили во время романтической прогулки по Центральному парку. Всего за несколько часов до этого появилась информация, что самый сексуальный мужчина планеты 2022 и Баптиста встречаются больше года.

Влюбленные держались за руки и старались избежать внимания местных папарацци.

Для выхода в свет "Капитан Америка" выбрал серые спортивные штаны, черную футболку и бейсболку, добавив к образу черную защитную маску и очки. Тем временем его спутница продемонстрировала комфортный практический образ, состоявший из алых леггинсов и бежевого свитера с высоким горлом.

[ + – ] Крис Эванс и Альба Баптиста

Ранее Крис Эванс встречался с Селеной Гомес, Джессикой Билл, Лили Коллинз и другими голливудскими знаменитостями. Однако до официального брака романтические отношения звезды никогда не доходили, детей у актера тоже нет, хотя он признался, что уже готов стать отцом и строить семью.

[ + – ] Крис Эванс и Альба Баптиста

Напомним, 41-летний Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной мира 2022, по версии журнала People.

Также Фокус писал о желании Криса Эванса создать семью и стать отцом.