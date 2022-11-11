Кріса Еванса помітили на побаченні з його дівчиною (фото)

Раніше найсексуальніший чоловік світу заявляв про плани створити родину.

Related video

41-річний американський актор Кріс Еванс підтвердив свій новий роман. Про це пише Page Six.

Зірку фільмів Marvel та 25-річну португальську акторку Альбу Баптисту помітили під час романтичної прогулянки Центральним парком. Усього за кілька годин до цього з'явилася інформація, що найсексуальніший чоловік планети 2022 та Баптиста зустрічається понад рік.

Закохані трималися за руки та намагалися уникнути уваги місцевих папараці.

Для виходу у світ "Капітан Америка" обрав сірі спортивні штани, чорну футболку та бейсболку, додавши до образу чорну захисну маску та окуляри. Тим часом його супутниця продемонструвала комфортний практичний образ, який складався з яскраво-червоних легінсів та бежевого светра з високим горлом.

[ + – ] Кріс Еванс та Альба Баптиста

Раніше Кріс Еванс зустрічався із Селеною Гомес, Джессікою Білл, Лілі Коллінз та іншими голлівудськими знаменитостями. Проте до офіційного шлюбу романтичні стосунки зірки ніколи не доходили, дітей в актора також немає, хоча він зізнався, що вже готовий стати батьком та будувати родину.

[ + – ] Кріс Еванс та Альба Баптиста

Нагадаємо, 41-річний Кріс Еванс став найсексуальнішим чоловіком світу 2022, за версією журналу People.

Також Фокус писав про бажання Кріса Еванса створити родину та стати батьком.