Как быстро разносить тесную обувь: простые и проверенные способы

Тесная, хоть и красивая, обувь способна существенно испортить настроение. Есть проверенные способы, как решить эту проблему.

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При покупке обуви иногда бывает, что симпатичные туфли, ботинки или сапоги, которые так красиво смотрелись на ноге в магазине, оказываются немного тесноватыми, причем выясняется это уже дома. Если обувь полюбилась с первого взгляда и желания вернуть ее обратно или возможности обменять на пару на полразмера больше нет, можно попробовать разносить ее. Фокус собрал самые распространенные способы, как это сделать.

При выборе метода растяжки следует учитывать:

материал, из которого изготовлена обувь;

конструктивные особенности обуви;

декоративные элементы (количество, тип, место расположения и вариант крепления);

тип материала верха обуви.

Неправильно подобранный метод разнашивания может бесповоротно испортить внешний вид изделия.

Если покупка слишком дорогая и поменять на больший размер не получается, можно воспользоваться услугами обувного мастера. Как правило, в ателье по ремонту обуви есть специальные приспособления для эффективной растяжки, которые помогут сделать обувь более комфортной.

В остальных случаях разносить и растянуть обувь можно в домашних условиях. В этом, например, хорошо помогут средства, в состав которых входит спирт и смягчающий компонент. Они могут быть в виде жидкости, спрея или пены и подбираются в зависимости от обрабатываемого материала. Растяжитель необходимо нанести на ватный диск и смазать участок, который натирает, изнутри. После этого обувь надеть на носки и ходить в течение часа. Метод эффективен для жестких туфель из гладкой либо лакированной кожи.

Если специальных средств нет, можно приготовить спиртовой раствор дома, взяв воду и спирт (1:2), и пульверизатором распылить состав внутри обуви, после чего обуть ее на толстые носки и носить, пока состав не испариться.

Кожаные туфли таким раствором можно обрабатывать только изнутри, поскольку в противном случае можно повредить внешний вид изделия.

Если необходимость срочно разносить обувь отсутствует, надо делать это постепенно, обувая туфли или ботинки на несколько часов ежедневно в течение недели-двух.

Можно воспользоваться обувными колодками, которые продаются в специализированных магазинах.

[ + – ] Колодки для растягивания обуви Фото: Соцсети

Если обувь нужно разносить как можно быстрее, то тогда помогут плотные носки. В туфлях на такие носки следует походить по дому 2-3 часа, это поможет растянуть обувь, которая жмет.

В случае, если дискомфорт имеет локализацию, можно капнуть на проблемное место расплавленным воском либо парафином и периодически разнашивать пару на протяжении нескольких дней.

[ + – ] Плотные носки помогут разносить обувь на полразмера Фото: Соцсети

Кожаные изделия также можно увеличить по ширине при помощи воды, пара и тепла. Для проведения операции потребуется иметь фен и газетную бумагу. Туфли следует намочить горячей водой сверху, а затем плотно набить бумагой изнутри. Теплым потоком воздуха нужно высушить кожу, а бумагу оставить внутри еще на сутки.

Модельные туфли из вывернутой кожи и нубука можно растянуть при помощи пива или водки. Для этого небольшое количество спиртосодержащего напитка наливают внутрь туфель. Далее нужно воспользоваться бумагой или колодками, но проще всего будет надеть на ногу носок и подогнать обувь точно по форме стопы. Вместо подручных средств, после применения которых может остаться запах алкоголя, можно использовать универсальную пену-растяжитель с приятным ароматом.

Отличительной чертой обуви из замши является склонность к образованию разводов. Поэтому все средства следует наносить изнутри. Также стоит отметить, что замшевые изделия можно растянуть быстрее и сильнее кожаных аналогов. Поэтому надетый на ногу слишком толстый носок может стать причиной того, что разношенные туфли будут слетать при ходьбе. Стянуть обратно материал не получится.

Обувь из искусственной кожи более требует более осторожного растягивания, поскольку если кожзам некачественный, то от вышеперечисленных методов могут пойти трещины или испортиться внешний вид изделия. Наиболее подходящим способом растянуть такую обувь будет обычный фен. Для этого нужно надеть толстые носки, а на них – тесные туфли (ботинки). Горячим воздухом прогреть место сгиба стопы, подождать полного остывания, после чего при необходимости повторить процедуру. После горячей сушки туфли следует смазать увлажняющим кондиционером.

[ + – ] Растяжка обуви из искусственной кожи Фото: respect-shoes.by

Искусственный материал также помогают растянуть жиросодержащие составы. Для этого обувь смазывают изнутри растительным маслом, вазелином, рыбьим жиром (на выбор), а затем надевают их на колодку либо теплый носок.

Напомним, какая обувь будет модной этой зимой.