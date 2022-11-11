Як швидко розносити тісне взуття: прості й перевірені способи

Тісне, хоч і красиве, взуття здатне суттєво зіпсувати настрій. Є перевірені способи вирішення цієї проблеми.

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Під час покупки взуття іноді буває, що симпатичні туфлі, черевики або чоботи, які мали такий красивий вигляд на нозі в магазині, виявляються трохи тісними, до того ж з'ясовується це вже вдома. Якщо взуття полюбилося з першого погляду і бажання повернути його назад або можливості обміняти на пару на пів розміру більше немає, можна спробувати розносити його. Фокус зібрав найпоширеніші способи, як це зробити.

Під час вибору методу розтягування слід враховувати:

матеріал, із якого виготовлено взуття;

конструктивні особливості взуття;

декоративні елементи (кількість, тип, місце розташування та варіант кріплення);

тип матеріалу верху взуття.

Неправильно підібраний метод розношування може зіпсувати зовнішній вигляд виробу.

Якщо покупка дуже дорога та поміняти на більший розмір не виходить, можна скористатися послугами взуттєвого майстра. Як правило, в ательє з ремонту взуття є спеціальні пристрої для ефективного розтягування, які допоможуть зробити взуття комфортнішим.

В інших випадках розносити й розтягнути взуття можна в домашніх умовах. У цьому, наприклад, добре допоможуть засоби, до складу яких входить спирт і пом'якшувальний компонент. Вони можуть бути у вигляді рідини, спрею або піни та підбираються в залежності від матеріалу, що обробляється. Розтягувач необхідно нанести на ватний диск і змастити ділянку, що натирає, зсередини. Після цього взуття одягнути на шкарпетки та ходити протягом години. Спосіб ефективний для твердих туфель із гладкої або лакованої шкіри.

Якщо спеціальних засобів немає, можна приготувати спиртовий розчин удома, взявши воду й спирт (1:2), і пульверизатором розбризкати склад усередині взуття, після чого взути його на товсті шкарпетки й носити, доки засіб не випарується.

Шкіряні туфлі таким розчином можна обробляти лише зсередини, оскільки інакше можна пошкодити зовнішній вигляд виробу.

Якщо потреба терміново розносити взуття відсутня, треба робити це поступово, взуваючи туфлі або черевики на кілька годин щодня протягом тижня-двох.

Можна скористатися взуттєвими колодками, які продаються в спеціалізованих магазинах.

[ + – ] Колодки для розтягування взуття Фото: Соцсети

Якщо взуття потрібно розносити якнайшвидше, то тоді допоможуть щільні шкарпетки. У туфлях на такі шкарпетки слід походити по будинку 2-3 години, це допоможе розтягнути взуття, яке тисне.

Якщо дискомфорт має локалізацію, можна капнути на проблемне місце розплавленим воском або парафіном і періодично розношувати пару протягом декількох днів.

[ + – ] Щільні шкарпетки допоможуть розносити взуття на пів розміру Фото: Соцсети

Шкіряні вироби також можна збільшити за шириною за допомогою води, пари й тепла. Для проведення операції потрібно мати фен і газетний папір. Туфлі слід намочити гарячою водою зверху, та щільно набити папером ізсередини. Теплим потоком повітря потрібно висушити шкіру, а папір залишити всередині ще добу.

Модельні туфлі з вивернутої шкіри та нубуку можна розтягнути за допомогою пива чи горілки. Для цього невелику кількість спиртовмісного напою наливають усередину туфель. Далі потрібно скористатися папером або колодками, але найпростіше надіти на ногу шкарпетку та підігнати взуття точно за формою стопи. Замість підручних засобів, після застосування яких може залишитися запах алкоголю, можна використовувати універсальну піну-розтягувач із приємним ароматом.

Відмінною рисою взуття із замші є схильність до утворення розводів. Тому всі засоби слід наносити зсередини. Також варто відзначити, що замшеві вироби можна розтягнути швидше та сильніше за шкіряні аналоги. Тому надягнута на ногу занадто товста шкарпетка може стати причиною того, що розношені туфлі злітатимуть під час ходьби. Стягнути назад матеріал не вдасться.

Взуття зі штучної шкіри потребує обережнішого розтягування, оскільки якщо шкірозамінник неякісний, то від перерахованих вище методів можуть піти тріщини або зіпсуватися зовнішній вигляд виробу. Найкращим способом розтягнути таке взуття буде звичайний фен. Для цього потрібно надіти товсті шкарпетки, а на них — тісні черевики. Гарячим повітрям прогріти місце згинання стопи, почекати на повне остигання, після чого за необхідності повторити процедуру. Після гарячого сушіння туфлі слід змастити зволожувальним кондиціонером.

[ + – ] Розтягування взуття зі штучної шкіри Фото: respect-shoes.by

Штучний матеріал також допомагають розтягнути жировмісні склади. Для цього взуття змащують зсередини олією, вазеліном, риб'ячим жиром (на вибір), а потім надягають їх на колодку або теплу шкарпетку.

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