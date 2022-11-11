Дженнифер Лопес рассказала, почему спустя 17 лет вернулась к Бену Аффлеку

Джей Ло призналась, что даже когда собиралась замуж за другого, ее чувства к Аффлеку все равно не угасали.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала героиней нового номера американского Vogue, где рассказала для своих поклонников о причинах воссоединения с 50-летним актером Беном Аффлеком спустя 17 лет.

Джей Ло призналась, что не ожидала, когда Аффлек первым напомнил о себе после длительного разрыва. Это произошло после того, как Лопес объявила о помолвке с бейсболистом Алексом Родригесом.

К тому же актриса призналась, что даже когда собиралась замуж за другого мужчину, все равно продолжала любить своего бывшего.

"Иногда вы перерастаете друг друга или просто вырастаете по-разному. Мы вдвоем, мы потеряли друг друга и вновь нашли друг друга. Нельзя дискредитировать то, что было между тем, потому что все это тоже было реальным. Все, чего мы когда-либо хотели, это как бы прийти к состоянию покоя в нашей жизни, где мы действительно почувствовали бы ту любовь, которую вы чувствуете в молодости", — рассказала миссии Аффлек.

Дженнифер рассказала, что Бен Аффлек прислал ей на почту поздравление с помолвкой. В итоге они продолжили общение и вскоре бывшая пара осознала, что чувства никуда не делись, поэтому они решили вновь объединиться в семью.

Лопес заявила, что Аффлек всегда был особенным человеком в ее жизни: "Я никогда не отрицала того факта, что всегда чувствовала настоящую любовь между нами. Люди в моей жизни знают, что он был очень особенным человеком в моей жизни. Когда мы восстановили связь, эти чувства для меня все еще были реальными".

Напомним, Дженнифер рассказала, что многие феминистки осудили ее за то, что она после свадьбы взяла фамилию мужа, однако для самой певицы это не имеет никакого значения.