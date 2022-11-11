Дженніфер Лопес розповіла, чому через 17 років повернулася до Бена Аффлека

Джей Ло зізналася, що навіть коли збиралася заміж за іншого, її почуття до Аффлека все одно не згасали.

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53-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес стала героїнею нового номера американського Vogue, де розповіла для своїх шанувальників причини возз'єднання з 50-річним актором Беном Аффлеком через 17 років.

Джей Ло зізналася, що не очікувала, коли Аффлек першим нагадав про себе після тривалого розриву. Це сталося після того, як Лопес оголосила про заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом.

До того ж актриса зізналася, що навіть коли збиралася заміж за іншого чоловіка, все одно любила свого колишнього.

"Іноді ви переростаєте один одного або просто виростаєте по-різному. Ми удвох, ми втратили один одного і знову знайшли один одного. Не можна дискредитувати те, що було між тим, тому що все це теж було реальним. Все, чого ми коли-небудь хотіли, це ніби дійти стану спокою в нашому житті, де ми дійсно відчули б ту любов, яку ви відчуваєте в молодості», — розповіла місис Аффлек.

Дженніфер розповіла, що Бен Аффлек надіслав їй на пошту привітання із заручинами. У результаті вони продовжили спілкування і незабаром колишня пара усвідомила, що почуття нікуди не поділися, тому вирішили знову об'єднатися в сім'ю.

Лопес заявила, що Аффлек завжди був особливою людиною в її житті: "Я ніколи не заперечувала того факту, що завжди відчувала справжнє кохання між нами. Люди в моєму житті знають, що він був дуже особливою людиною в моєму житті. Коли ми відновили зв'язок, ці почуття для мене все ще були реальними.

Нагадаємо, Дженніфер розповіла, що багато феміністок засудили її за те, що вона після весілля взяла прізвище чоловіка, проте для самої співачки це не має жодного значення.