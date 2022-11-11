От изгоя до королевы-консорта: почему принцесса Анна не любит Камиллу

После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол короля Чарльза III его супруга Камилла получила новый титул королевы-консорта.

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Корейский автор Анжела Леви утверждает, что у дочери покойной королевы Елизаветы II всегда были непростые отношения супругой короля Чарльза III. Многие годы принцесса Анна плохо ладила с женой своего брата Чарльза. Об этом сообщает express.

Сегодня королева-консорт Камилла, делает все и даже больше для короны, подданных короля и королевской семьи. И отношение к ней внутри семьи тоже кардинально изменилось.

Кроме того, стало известно, что приставку "консорт" из ее титула планируют убрать.

[ + – ] Королева-консорт Камилла Фото: Getty Images

Автор недавно вышедшей книги "Камилла: от изгоя до королевы-консорта" заявила, что принцесса Анна не очень хорошо ладила со второй женой короля Чарльза, как, впрочем, и с первой — принцессой Дианой.

[ + – ] Принцесса Анна Фото: Getty Images

"Она не очень хорошо ладила, или вообще не ладила, с Дианой, но она также не ладила с Камиллой". Кроме того, известно, что принцесса Анна встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом в начале 1970-х годов, который в 1973 году после прерывистых отношениях таки женился на Камилле. У Эндрю и Камиллы в браке родилось двое детей – сын и дочь. "А это значит, что у Анны и Камиллы также похожие вкусы на мужчин", — добавляет она.

Напомним, королева-консорт Камилла будет коронована вместе со своим мужем Чарльзом 6 мая 2023 года.

Также Фокус писал, что после смерти королевы Елизаветы, королевская чета продолжает жить в резиденции Кларенс-хаус в Лондоне. Планов переехать в Букингемский дворец у короля Чарльза и королевы Камиллы в ближайшее время нет.