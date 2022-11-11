Від ізгоя до королеви-консорта: чому принцеса Анна не любить Каміллу

Після смерті королеви Єлизавети II та сходження на престол короля Карла III його дружина Камілла отримала новий титул королеви-консорта.

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Корейська авторка Анжела Леві стверджує, що дочка покійної королеви Єлизавети II завжди мала непрості стосунки з дружиною короля Чарльза III. Багато років принцеса Анна погано ладнала з дружиною свого брата Чарльза. Про це повідомляє express.

Сьогодні королева-консорт Камілла робить усе й навіть більше для корони, підданих короля та королівської родини. І ставлення до неї всередині сім'ї також кардинально змінилося.

Крім того, стало відомо, що приставку "консорт" із її титулу планують прибрати.

[ + – ] Королева-консорт Камілла Фото: Getty Images

Авторка книги "Камілла: від ізгоя до королеви-консорта" заявила, що принцеса Анна не дуже добре ладнала з другою дружиною короля Чарльза, як, утім, і з першою — принцесою Діаною.

[ + – ] Принцеса Анна Фото: Getty Images

"Вона не дуже добре ладнала або взагалі не ладнала з Діаною, але вона також не ладнала з Каміллою. Крім того, відомо, що принцеса Анна зустрічалася з Ендрю Паркер-Боулзом на початку 1970-х років, який у 1973 році після переривчастих стосунків таки одружився з Каміллою. В Ендрю та Камілли в шлюбі народилося двоє дітей — син і дочка. А це означає, що в Анни та Камілли також схожі смаки на чоловіків", — додає вона.

Нагадаємо, королева-консорт Камілла буде коронована разом зі своїм чоловіком Чарльзом 6 травня 2023 року.

Також Фокус писав, що після смерті королеви Єлизавети королівське подружжя продовжує жити в резиденції Кларенс-хаус у Лондоні. Планів переїхати в Букінгемський палац у короля Карла та королеви Камілли найближчим часом немає.