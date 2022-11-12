12 ноября 2022 года: Зиновий и Зиновия - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше не планировать будущее и не начинать новых дел. Также в этот день существует высокий риск краж и потерь.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия. В народе тот день называли Синичкиным.

В мире отмечают день борьбы с пневмонией. Также 12 ноября начинается Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках.

Что нельзя делать 12 ноября?

► планировать будущее

► начинать новое дело

► терять бдительность

Народные поверья и приметы:

► синичкин день; в старину говорили: "Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной"

► прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели и др.

► если синицы появляются стайками около домов — признак приближающихся грядущих холодов

► свистит синица — на ясный день

► синицы утром пищат — на ночной мороз

► если на Зиновия волки стаями ходят — к голоду, мору или войне

День ангела празднуют:

Агафангел, Артема, Драгутин, Зиновий, Марк, Маркьян, Матвей, Степан, Тертий, Третьяк, Юст; Евтропья, Елена, Зиновья, Настасья

А также в этот день:

1933 — Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища

1974 — впервые с 1840 года в Темзе пойман лосось