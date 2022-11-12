12 ноября 2022 года: Зиновий и Зиновия - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше не планировать будущее и не начинать новых дел. Также в этот день существует высокий риск краж и потерь.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает брата и сестру, мученицу Зиновию и мученика Зиновия. В народе тот день называли Синичкиным.
В мире отмечают день борьбы с пневмонией. Также 12 ноября начинается Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках.
Что нельзя делать 12 ноября?
► планировать будущее
► начинать новое дело
► терять бдительность
Народные поверья и приметы:
► синичкин день; в старину говорили: "Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной"
► прилетают птицы-зимники — синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели и др.
► если синицы появляются стайками около домов — признак приближающихся грядущих холодов
► свистит синица — на ясный день
► синицы утром пищат — на ночной мороз
► если на Зиновия волки стаями ходят — к голоду, мору или войне
День ангела празднуют:
Агафангел, Артема, Драгутин, Зиновий, Марк, Маркьян, Матвей, Степан, Тертий, Третьяк, Юст; Евтропья, Елена, Зиновья, Настасья
А также в этот день:
1933 — Первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища
1974 — впервые с 1840 года в Темзе пойман лосось